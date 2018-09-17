Воробьев намерен увеличить число вице-губернаторов Подмосковья до четырех

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев внес на рассмотрение Московской областной думы кандидатуры вице-губернаторов и заместителей председателя правительства региона для утверждения. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе кабмина и главы области.

"Первым вице-губернатором я вношу кандидатуру Габдрахманова Ильдара Нурулловича, хорошо известного по работе в Московской области и Государственной думе ранее, вице-губернаторами - Виртуозову Наталью Сергеевну, Пестова Дмитрия Владимировича и Кузнецова Михаила Михайловича, он также является руководителем администрации",- процитировали в пресс-службе Воробьева. Ранее вице-губернаторами Подмосковья являлись Виртуозова и Габдрахманов.

Воробьев попросил рассмотреть кандидатуры руководящего состава правительства области на ближайшем заседании Мособлдумы 20 сентября. "Прошу вас в четверг, на ближайшем заседании Московской областной Думы, рассмотреть кандидатуры", - сказал он.

Выборы главы Московской области прошли в единый день голосования, 9 сентября. Воробьев по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий набрал 62,52% голосов. Это его второй срок на посту губернатора региона. Глава Подмосковья избирается на пять лет.

Согласно региональному законодательству, члены правительства Московской области слагают свои полномочия в день вступления в должность избранного губернатора. По его поручению члены правительства региона исполняют свои полномочия до формирования нового правительства.