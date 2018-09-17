Турчак назвал результат выборов в Приморье важным сигналом для "Единой России"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал важными для партии результаты прошедшего в воскресенье второго тура выборов главы Приморского края и призвал проверить все жалобы на нарушения.

В Приморье во втором туре губернаторских выборов после обработки 99,16% протоколов, по данным ЦИК, врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набирает 49,55% голосов, коммунист Андрей Ищенко - 48,06%. Ищенко, на протяжении почти всего подсчета голосов опережавший конкурента, сообщил о намерении обжаловать итоги выборов, а в штабе Тарасенко обвинили соперников в подкупе избирателей. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в Приморье не подведут, пока ЦИК не рассмотрит все жалобы.

Серьезный сигнал

По мнению Турчака, результат Тарасенко - это "серьезный сигнал для партии, для избранного губернатора, исполнительной власти Приморья". "Люди ждут более энергичной и эффективной работы в регионе по решению текущих проблем, повышению качества жизни", - пояснил он.

"Любые выборы - это повод понять, слушать и слышать мнение наших граждан, важно, чтобы в своей дальнейшей деятельности, в случае победы Андрей Тарасенко учитывал позицию не только тех, кто его поддержал, но и тех, кто отдал свои голоса за оппонента", - добавил секретарь генсовета единороссов.

Проверить все жалобы

Турчак также призвал тщательно проверить все полученные жалобы на нарушения при подсчете голосов.

"Единая Россия" больше всех заинтересована в легитимности прошедших выборов", - заявил он, обратив внимание, что "чистота и конкурентность выборов - необходимое условие доверия к победителю, основа его дальнейшей работы".

В то же время представитель руководства партии указал, что прошедший 9 сентября единый день голосования продемонстрировал, что количество нарушений во всех регионах и на всех уровнях было рекордно малым. "И для нас принципиально важно сохранить этот уровень доверия общества к избирательной системе и выборным процедурам", - подчеркнул он.

Секретарь генсовета "Единой России" добавил, что партия полностью разделяет мнение Эллы Памфиловой о необходимости справедливого расследования конкретных сигналов о нарушениях в Приморье. "Всем поступившим заявлениям Центральной избирательной комиссией должна быть дана оперативная, четкая и объективная оценка, включая информацию о возможных нарушениях, в чью бы пользу они не делались", - убежден Турчак.