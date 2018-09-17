Соцопрос: рейтинг Орловой выше перед вторым туром выборов главы Владимирской области

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова сохраняет преимущество перед кандидатом от ЛДПР Владимиром Сипягиным, с которым ей предстоит соперничать во втором туре выборов главы региона 23 сентября. К такому выводу по итогам проведенного за неделю до голосования социологического исследования пришли эксперты Фонда развития социального маркетинга "ИНСОМАР" (Фонд "ИНСОМАР"), сообщается в понедельник на сайте фонда.

Фонд "ИНСОМАР " провел инициативный телефонный опрос жителей Владимирской области 15-16 сентября 2018 года. В ходе исследования было опрошено 1000 человек, соблюдалось квотирование по полу, возрасту и типу населенного пункта.

"За неделю до второго тура выборов губернатора Владимирской области исследование выявило рост интереса населения региона к выборам. 77% опрошенных декларируют желание принять участие в голосовании. При этом действующий губернатор Светлана Орлова пока сохраняет преимущество: 41% при 37% за ее основного конкурента Владимира Сипягина. Этот разрыв незначительно увеличивается, если посмотреть предпочтения тех, кто точно намерен прийти на избирательные участки. Среди них рейтинг С. Орловой составляет уже 43% при 38% у В. Сипягина. ", - говорится в сообщении.

При этом голоса сторонников других оппозиционных кандидатов на момент опроса распределялись в большей степени в интересах Сипягина. Как отмечается на сайте фонда, жители региона воспринимают Светлану Орлову как решительную женщину, которая лучше, чем ее соперник, сможет отстаивать интересы области на федеральном уровне.

"При этом более половины (53%) опрошенных считают, что Светлана Орлова сохранит свой пост по результатам голосования во втором туре", - говорится в сообщении.

По итогам единого дня голосования 9 сентября, в который во Владимирской области выбирали губернатора, ни один из четырех кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей, которые требуются для победы. Во второй тур на выборах вышли действующая глава региона Светлана Орлова от "Единой России" с 36,42% голосов и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин с результатом 31,19%. Явка избирателей составила 32,96%.