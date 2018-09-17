Кабмин внес в Госдуму законопроекты об ужесточении контроля за компаниями в сфере космоса

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Правительство России внесло в Госдуму три законопроекта, которые направлены на устранение пробелов в регулировании деятельности Роскосмоса. Соответствующие документы опубликованы в понедельник на сайте кабмина.

"Законопроекты направлены на устранение пробелов правового регулирования, выявленных в ходе реализации госкорпорацией "Роскосмос" полномочий и функций, предусмотренных Федеральным законом "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", - говорится в сообщении.

В частности законопроект предусматривает "усиление государственного контроля за деятельностью организаций, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности государства, и уточнение порядка определения позиции акционера как по акциям, находящимся в собственности госкорпорации "Роскосмос", так и по акциям, находящимся в собственности Российской Федерации".

Предполагается, что законопроект расширит перечень организаций, которые могут относиться к организациям госкорпорации "Роскосмос", а также снимет ограничение полномочий госкорпорации по созданию коммерческих организаций. Документ уточняет порядок определения цены находящегося в федеральной собственности имущества, в том числе земельных участков, при его передаче в качестве имущественного взноса Роскосмоса. Уточняются полномочия наблюдательного совета госкорпорации.

Согласно проекту закона, невыполнение предписания об устранении нарушений в области лицензирования космической деятельности будет вынесено в отдельную часть Административного кодекса. Статью 19.5 КоАП предлагается дополнить новой частью, которая будет предусматривать отдельный состав административного правонарушения и дифференцированную ответственность за невыполнение законного предписания должностных лиц госкорпорации "Роскосмос" об устранении нарушений лицензионных требований в области лицензирования космической деятельности. Кроме того, в статье 28.3 КоАП предлагается закрепить полномочия должностных лиц госкорпорации по составлению протоколов об административных правонарушениях в случае нарушения лицензионных требований в области космической деятельности.