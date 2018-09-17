Путин обсудит с премьером Венгрии международные вопросы и поставки газа

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет в Москве переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который посетит Россию с рабочим визитом. Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, "будут рассмотрены ключевые темы дальнейшего развития российско-венгерского сотрудничества, а также актуальные международные вопросы".

Кроме того, как сообщал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, руководители двух стран обсудят вопросы, касающиеся энергетики и поставок газа. Он напомнил, что долгосрочный договор между Россией и Венгрией о поставке газа истекает в конце 2019 года. По его словам, Венгрия заинтересована в том, чтобы в самое ближайшее время договориться с "Газпромом" об условиях договора на 2020 год.

Министр отметил, что у Венгрии есть несколько идей по расширению сотрудничества двух стран, добавив, что эти идеи будут озвучены во вторник на встрече Орбана и Путина. Так, он напомнил, что российско-венгерский консорциум выиграл тендер на поставку более чем 1300 вагонов российско-венгерского производства в Египет. Глава МИД выразил надежду на то, что будут созданы условия для дальнейшего сотрудничества в рамках этого консорциума.

Сийярто заявил, что Будапешт в целом рассчитывает на двукратное увеличение объема товарооборота с Россией в следующем году с нынешних $5,5 млрд до $10 млрд.