Сергей Собянин вступит в должность мэра Москвы

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, в церемонии вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы примет участие президент РФ Владимир Путин.

Во время инаугурации избранный мэр должен принести присягу, текст которой прописан в уставе Москвы, а также получить должностной знак мэра города, который представляет собой медальон на цепи, в центре которого изображен покровитель Москвы Георгий Победоносец, поражающий копьем змея.

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Кандидат-самовыдвиженец Сергей Собянин официально вступит во второй раз в должность столичного градоначальника 18 сентября. Торжественная церемония инаугурации состоится в недавно открывшемся концертном зале парка "Зарядье".

По информации источника ТАСС в столичной мэрии, также предварительно подтвердили свое участие в торжественной церемонии спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, вице-премьер Ольга Голодец, сенатор от Москвы в Совете Федерации 2013-2018 гг., руководитель городского совета ветеранов Владимир Долгих, глава столичного комитета ветеранов генерал-майор Иван Слухай, ряд представителей губернаторского корпуса, а также председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и депутаты столичного парламента.

Кроме того, на инаугурацию Собянина приглашены его доверенные лица, среди которых числятся хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух, российский режиссёр Федор Бондарчук, советский и российский певец Александр Буйнов, народный артист России, саксофонист Игорь Бутман, российская певица, занявшая второе место на Евровидении-2015 Полина Гагарина, российский телекомментатор Дмитрий Губерниев, певица, председатель комиссии по делам семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Диана Гурцкая, заслуженная артистка России Лариса Гузеева, президент общественной организации "Опора России" Александр Калинин, певец Дмитрий Маликов, телеведущая, врач-терапевт Елена Малышева, заслуженный деятель искусств РФ, телеведущий Александр Масляков, народный артист России Олег Меньшиков, кинорежиссер Никита Михалков, четырехкратный олимпийский чемпион, гимнаст Алексей Немов, педиатр и хирург Леонид Рошаль, музыкант, основатель и продюсер арт-группы "Хор Турецкого", народный артист России Михаил Турецкий, руководитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

О выборах

9 сентября в Москве прошли выборы мэра Москвы. По итогам обработки 100% протоколов, на выборах главы региона победу одержал Собянин, набрав 70,17% или 1 582 762 голосов избирателей.

Второе место занял бывший депутат Госдумы и Мосгордумы Вадим Кумин (КПРФ), получивший 11,38% (256 717 голосов). За ним следуют: Илья Свиридов ("Справедливая Россия") - 7,01% (158 тыс.), Михаил Дегтярев (ЛДПР) - 6,72% (151,6 тыс.) и Михаил Балакин ("Союз горожан") - 1,87% (42,1 тыс.).

Биографическая справка

Сергей Собянин родился 21 июня 1958 года в селе Няксимволь Березовского района Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области (ныне - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ХМАО). Кандидат юридических наук.

С апреля 1994 года по июль 2000 года занимал должность председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа I и II созывов. С января 1996 года по сентябрь 2000 года являлся членом Совета Федерации Федерального собрания РФ как представитель законодательного органа ХМАО.

В 2001-2005 годах работал губернатором Тюменской области. С 14 ноября 2005 года по 7 мая 2008 года занимал пост руководителя администрации президента РФ, сменив на этом посту Дмитрия Медведева. С 12 мая 2008 года по 21 октября 2010 года был заместителем председателя правительства РФ, руководителем аппарата правительства РФ.

Собянин возглавляет Москву с 2010 года, сменив на этом посту Юрия Лужкова, отправленного в отставку. Восьмого сентября 2013 года Собянин, баллотировавшийся как самовыдвиженец, был избран мэром Москвы, получив 51,37% голосов избирателей.