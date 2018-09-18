Тарасенко лидирует во втором туре выборов главы Приморья после обработки 100% протоколов

Кандидат Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", набрал 49,55% или 253,2 тыс. голосов, Андрей Ищенко (КПРФ) - 48,06% или 245,55 тыс. голосов.

В воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. Краевой избирком в понедельник, 17 сентября, сообщил, что официальные итоги выборов будут подведены в течение недели, до 22 сентября. В свою очередь глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в Приморье будут подведены только после того, как ЦИК РФ разберется во всех жалобах, которые могут поступить из региона .