Мособлдума учредила две новые должности вице-губернаторов Подмосковья

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московская областная дума сразу в трех чтениях приняла закон об учреждении должностей первого вице-губернатора и вице-губернатора - руководителя администрации региона. Соответствующий закон парламентарии приняли на внеочередном заседании во вторник, передает корреспондент ТАСС.

"Проектом закона Московской области <…> предлагается учредить государственные должности Московской области: первый вице-губернатор Московской области и вице-губернатор Московской области - руководитель администрации губернатора Московской области", - представил законопроект на заседании думы первый заместитель руководителя администрации губернатора - начальник правового управления губернатора Подмосковья Александр Горбылев.

Он также предложил ввести в действие эти поправки на следующий день после его опубликования. Депутаты приняли поправки сразу в трех чтениях. "Решение принято, закон принят в целом (в третьем чтении - прим. ТАСС)", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов по итогам голосования.

Ранее в понедельник сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев, вступив в должность, внес на рассмотрение Мособлдумы кандидатуры вице-губернаторов и зампредов областного правительства, формируя его новый состав. Он предложил сделать первым вице-губернатором Ильдара Габдрахманова, а Михаила Кузнецова - вице-губернатором - руководителем администрации.

Прежний руководящий состав правительства Подмосковья сложил свои полномочия после инаугурации главы области 14 сентября, согласно региональному законодательству.