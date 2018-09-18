Первые жалобы в ЦИК на второй тур выборов главы Приморья подал кандидат от КПРФ

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Избирательный штаб кандидат на пост главы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко подал первые жалобы в Центральную избирательную комиссию на результаты подсчета голосов во втором туре выборов губернатора Приморского края. Об этом сообщил ТАСС представитель штаба.

"Порядка 20 жалоб на голосование и процесс подсчета голосов мы подали сегодня в Центризбирком и избирательную комиссию Приморского края", - сказал собеседник агентства.

Количество поданных в ЦИК жалоб он уточнить не смог.

По словам доверенного лица кандидата от КПРФ Антона Клименко, по одной жалобе в обе избирательные комиссии он составил по произошедшему в городе Артеме, где на шести участках были расхождения между полученными представителями Ищенко копиями протоколов и данными, которые комиссия ввела в ГАС "Выборы". Речь идет о 3 тыс. голосов в пользу конкурента. Жалоба на самые масштабные нарушения касается Уссурийска.

"В Уссурийске мы зафиксировали 23 участка, где также расходились данные между протоколами и введенными в систему цифрами. Здесь [кандидату от "Единой России"] Тарасенко приписали 20 991 голос, а у Ищенко забрали 1352 голоса. Также на одном участке мы не можем зафиксировать, так как там нашим представителям не выдали протокол", - рассказал ТАСС член территориальной избирательной комиссии Уссурийска с правом совещательного голоса Станислав Кульганик.

В воскресенье, 16 сентября, в Приморском крае состоялся второй тур губернаторских выборов. Как сообщила во вторник краевая избирательная комиссия, победителем на выборах стал кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко, набравший 49,55% голосов. Второй кандидат - Андрей Ищенко (КПРФ) - отстал от соперника на 1,5%, набрав 48,06%.