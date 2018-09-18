Более 1% бюллетеней к выборам мэра Москвы по итогам голосования признаны испорченными

"На этих выборах в Москве недействительных (испорченных) бюллетеней - 64 тыс. 278 (1,1% - прим. ТАСС)", - написал Венедиктов.

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Более 64 тыс., или 1,1% избирательных бюллетеней, подготовленных к выборам мэра Москвы, по итогам голосования признаны недействительными. Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами столичного градоначальника Алексей Венедиктов.

Как уточняется на сайте ЦИК РФ, всего к выборам мэра было подготовлено более 5,7 млн избирательных бюллетеней. Согласно представленным данным, количество утраченных бюллетеней составляет 31, и 16 бюллетеней не были учтены при подсчете голосов.

Девятого сентября в Москве прошли выборы мэра. По итогам обработки 100% протоколов на выборах главы региона победу одержал Сергей Собянин, набрав 70,17%, или 1 млн 582 тыс. 762 голоса избирателей.