Эксперт: соглашение Шпорта и Фургала говорит о политическом прагматизме двух кандидатов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Договоренность между кандидатом в губернаторы Хабаровского края, действующим главой региона Вячеславом Шпортом и кандидатом в губернаторы от ЛДПР депутатом Госдумы Сергеем Фургалом о работе последнего в правительстве края говорит о политическом прагматизме обоих кандидатов. Такое мнение выразила во вторник в беседе с ТАСС политолог Анна Федорова.

Ранее глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт, участвующий во втором туре выборов губернатора региона, предложил кандидату от ЛДПР депутату Госдумы Сергею Фургалу работу в правительстве края. Фургал согласился, но свою кандидатуру с выборов пока не снял.

"Фургал поступил вполне прагматично. И Шпорт, кстати, тоже. Если они оба видят перспективы совместной работы - для края это лучше, чем непримиримая борьба", - сказала Федорова.

Однако, по ее мнению, это может повлечь за собой отток части голосов от Фургала. "Часть избирателей могут подумать, что его "купили", и теперь за него принципиально не надо голосовать. Впрочем, избиратели с более практическими мотивациями решат, что во власти у него больше шансов защищить их интересы", - пояснила Федорова.

В свою очередь, руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова заметила, что в ряде регионов подобные пакты были заключены еще до начала кампании, на стадии выдвижения. "Шпорт отлично понимает, что есть запрос на усиление и обновление его команды, и Фургал мог бы стать такой фигурой", - отметила Соколова.

По мнению эксперта, для Фургала это станет "некоторым понижением". "Но с Дальним Востоком отдельная история, учитывая те проекты развития, которые открываются перед регионом", - сказала Соколова.