Эксперты: сотрудничество Шпорта и Фургала отвечает интересам большинства избирателей

ХАБАРОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Конструктивный диалог между соперниками на выборах главы Хабаровского края даст возможность использовать сильные стороны этих политиков на благо региона. Коалиционное правительство после выборов актуально с точки зрения социально-экономического развития региона, к таким выводам пришли опрошенные ТАСС общественники, политологи и другие представители избирательного процесса.

Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт ("Единая Россия"), участвующий во втором туре выборов губернатора региона, предложил кандидату от ЛДПР депутату Госдумы Сергею Фургалу работу в правительстве края. Фургал согласился, но свою кандидатуру с выборов пока не снял.

"Один - "производственник", а другой говорит, что решит социальные вопросы <...> В конечном итоге [этот союз] устроит большую часть электората что одного кандидата, что другого", - сказал ТАСС председатель Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.

Политолог, директор консалтингового центра "Эксперт групп" Павел Наливайко назвал предложение Шпорта интересным и оправданным шагом с учетом напряженной обстановки при повторном голосовании. "Попытка Шпорта интересна с точки зрения межэлитной коммуникации, показывает его дальновидность как руководителя. Формирование такого коалиционного правительства - оно, как мне кажется, актуально с точки зрения социально-экономического развития региона, особенно учитывая то, что Шпорт уже долго находится у власти (с 2009 года) и есть определенная объективная электоральная усталость", - сказал Наливайко.

По словам секретаря избирательной комиссии Хабаровского края Оярса Машкова, результаты первого тура выборов показывают, что оба кандидата получают одинаковую поддержку населения края. "Наверное, такое сотрудничество будет на благо всему краю <...> Такие действия надо приветствовать, потому что оба кандидата действуют в интересах жителей, и, если они смогли договориться, найти точки соприкосновения, я считаю, это [пойдет] только на пользу всем, в первую очередь, избирателям", - отметил он.

При этом, по мнению Белоглазова, ситуация с выборами в Хабаровском крае значительно отличается от той, что сейчас установилась в Приморском крае. "Мы видим достаточно большую разницу между Приморским и Хабаровским краем: в Хабаровском крае пришли к какому-то конструктивному диалогу. Это говорит о позиции этих двух кандидатов - что они умеют договариваться, у них есть здравый смысл", - сказал он.

Сильные стороны кандидатов

Как отметил Белоглазов, у каждого из кандидатов есть свои сильные стороны, которые они могут использовать для развития Хабаровского края. Эксперт пояснил, что преимуществом Шпорта как кандидата является то, что он является понятной для федерального центра фигурой. Кроме того, Шпорт известен в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, которые реализуют ряд проектов на территории края.

По словам эксперта, Фургал тоже известен своей деятельностью, но преимущественно - внутри региона, поэтому на выстраивание отношений с федеральным центром может уйти не один год. В то же время Белоглазов отметил, что кандидат от ЛДПР готов решать социальные вопросы, в том числе связанные с медициной и образованием. При этом он отмечает, что Фургал является амбициозным человеком, и называет его отказ от дальнейшего участия в выборах маловероятным.

Павел Наливайко обращает внимание, что в случае снятия Фургалом своей кандидатуры его место во втором туре выборов займет кандидат от КПРФ предприниматель Анастасия Саламаха, что создает потенциально рискованную для Шпорта ситуацию, ведь кандидату от этой же партии в Приморье не составило труда набрать большое количество голосов во втором туре с врио главы региона Тарасенко. "Результат тогда может быть непредсказуемым", - добавил он.

В Хабаровском крае 23 сентября пройдет повторное голосование на выборах губернатора Хабаровского края. Второй тур выборов потребовался, поскольку в единый день выборов 9 сентября никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Кандидат Фургал получил на выборах 35,81% голосов и обогнал действующего руководителя края Шпорта, который заручился поддержкой 35,62% избирателей.