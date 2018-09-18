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ЦИК 19 сентября оценит готовность избиркомов ко второму туру в трех регионах

Второй тур губернаторских выборов пройдет 23 сентября во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании 19 сентября заслушает доклады представителей избирательных комиссий Владимирской области, Хабаровского края и Хакасии о готовности к проведению второго тура губернаторских выборов. Это следует из проекта повестки заседания, опубликованного во вторник на сайте ЦИК.

В проекте повестки значится один вопрос: "О готовности избирательных комиссий Республики Хакасия, Хабаровского края и Владимирской области к проведению повторного голосования по выборам высших должностных лиц субъектов РФ". Заседание пройдет в режиме видеоконференции с региональными комиссиями.

По итогам единого дня голосования 9 сентября в четырех регионах победитель губернаторских выборов не был определен, так как ни один из кандидатов не набрал более 50%. В Приморском крае второй тур выборов прошел 16 сентября.

Во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии второй тур губернаторских выборов назначен на 23 сентября.

Теги
РоссияПриморский крайХакасияХабаровский крайВладимирская область
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