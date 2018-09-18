ЦИК 19 сентября оценит готовность избиркомов ко второму туру в трех регионах

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании 19 сентября заслушает доклады представителей избирательных комиссий Владимирской области, Хабаровского края и Хакасии о готовности к проведению второго тура губернаторских выборов. Это следует из проекта повестки заседания, опубликованного во вторник на сайте ЦИК.
В проекте повестки значится один вопрос: "О готовности избирательных комиссий Республики Хакасия, Хабаровского края и Владимирской области к проведению повторного голосования по выборам высших должностных лиц субъектов РФ". Заседание пройдет в режиме видеоконференции с региональными комиссиями.
По итогам единого дня голосования 9 сентября в четырех регионах победитель губернаторских выборов не был определен, так как ни один из кандидатов не набрал более 50%. В Приморском крае второй тур выборов прошел 16 сентября.
Во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии второй тур губернаторских выборов назначен на 23 сентября.