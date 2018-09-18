"Единая Россия" получила 80% мандатов в Ульяновской области по итогам выборов всех уровней

УЛЬЯНОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" получила более 80% мандатов в выборных кампаниях всех уровней 9 сентября в Ульяновской области. Об этом заявил во вторник на XXIX региональной конференции партии секретарь регионального отделения, председатель Законодательного собрания Ульяновской области V созыва Анатолий Бакаев.

"Всего 9 сентября в Ульяновской области было распределено 1 440 депутатских мандатов. По итогам всех избирательных кампаний партия "Единая Россия" одержала победу, получив 1 178 мандатов. В процентном соотношении за нами почти 82% мест, у наших ближайших оппонентов КПРФ чуть больше 11%", - сказал он.

Бакаев добавил, что в поселениях "Единая Россия" получила 1 157 мандатов: в процентном соотношении это составляет 84,2% от общего количества депутатских мест, тогда как у главного оппонента - КПРФ 8,9% мандатов. По словам Бакаева, во всех муниципальных районах области партия "Единая Россия" имеет решающее число голосов в совете депутатов. "В 95,5% советов депутатов поселений квалифицированное большинство оказалось у депутатов партии "Единая Россия"", - сказал он.

В то же время секретарь регионального отделения партии отмечает и тревожные симптомы. "В областном парламенте мы потеряли сразу 14 мандатов <…> Во втором по величине городе региона Димитровграде перевес силы оказался на стороне коммунистов, да и в Ульяновске оппоненты серьезно потеснили нас в одномандатных округах", - уточнил он.

Бакаев добавил, что партии необходимо пополнять свои ряды молодыми кадрами и учиться работать в новых условиях. "Раньше у нас была многопартийная система с одной доминирующей партией в Заксобрании, а теперь настало время жесткой конкуренции, так называемая 2,5-партийная система - это когда в парламенте есть две сильные партии и немногочисленные группы, которые также получают возможность влиять на решение, создавая коалицию. В таких условиях нам предстоит бороться за каждый голос", - отметил он.

Итоги выборов

В Ульяновской области 9 сентября прошли выборы в Заксобрание региона шестого созыва, которое состоит из 36 депутатов. Выборы прошли по смешанной избирательной системе: 18 парламентариев избирались по одномандатным избирательным округам, 18 - по партийным спискам.

По результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий лидирующую позицию по партийным спискам занимает КПРФ - 36,24% голосов, затем идет "Единая Россия" с результатом 33,96% голосов, ЛДПР набрала 13,51%, "Коммунисты России" - 5,83%. По партийным спискам "Единая Россия" получила семь мандатов, КПРФ - восемь, ЛДПР - два и партия "Коммунисты России" один мандат.

По одномандатным округам "Единая Россия" получила десять мандатов, КПРФ - шесть, ЛДПР - два.