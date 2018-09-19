В Приморье прибыла комиссия ЦИК

Ранее сообщалось, что ЦИК направляет своих представителей в Приморский край для сбора дополнительных фактов о возможных нарушениях в ходе второго тура губернаторских выборов.

"Да, комиссия ЦИК уже приехала", - сказал Охотников, не уточнив состава и планов комиссии.

Комиссия Центризбиркома пробудет в Приморье, предположительно, два-три дня, за это время она ознакомится с жалобами на нарушения во втором туре губернаторских выборов и посетит некоторые избирательные комиссии региона, сообщила ТАСС в среду представитель краевого избиркома Наталья Камаева.

"В комиссию вошли член Центральной избирательной комиссии России Сиябшах Магомедович Шапиев и три сотрудника аппарата - Нестеров Алексей Сергеевич, Семеновский Игорь Викторович и Овчинников Николай Игоревич. <...> Планы - объективно разобраться в ситуации, ознакомиться с документацией, ознакомиться с претензиями обеих сторон и посмотреть те письменные документы, которыми обладает каждая из сторон, проехать по комиссиям, встретиться с правоохранительными органами, насколько мне известно. Время пребывания пока не известно, два-три дня", - сказала Камаева.

По ее словам, члены комиссии намерены посетить территориальные избирательные комиссии, в частности в Советском районе Владивостока и Артеме, а также, возможно, охватят другие территории.

Члены комиссии уже встретились с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко, эта встреча, по словам Камаевой, стала установочной. Встреча с кандидатом от "Единой России" Андреем Тарасенко назначена также на среду.

Сам Ищенко сообщил ТАСС, что члены комиссии на встрече попросили его предоставить все имеющиеся материалы в подтверждение жалоб на фальсификации на выборах.

"Сегодня утром мы встретились, и они рассказали, что будут работать здесь до пятницы. Они заверили меня в том, что их направили в край, чтобы разобраться, составить полную картину и что работать они будут непредвзято. Комиссия попросила предоставить всю документацию, аудио- и видеозаписи, подтверждающие нарушения в ходе выборов губернатора", - сказал собеседник агентства.

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура, по итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.

С многочисленными жалобами в различные инстанции - прокуратуру, МВД, следственные органы, краевую избирательную комиссию, УИКи, обращаются представители штабов кандидатов, частные лица, представители избирательных комиссий.

Краевой избирком 17 сентября сообщил, что официальные итоги выборов будут подведены до 22 сентября. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что итоги выборов будут подведены только после того, как Центризбирком разберется во всех жалобах, которые могут поступить из региона.