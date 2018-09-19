Приморский избирком получил более 80 жалоб за сутки после второго тура выборов губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Приморского края за сутки получила более 80 жалоб и обращений, касающихся второго тура выборов губернатора. Об этом сообщила ТАСС в среду представитель регионального избиркома Наталья Камаева.

"Мы получили свыше 80 нарушений с раннего утра вторника, и сегодня жалобы продолжают поступать", - сказала Камаева.

Как отмечается на сайте комиссии, ряд обращений касается агитации в день голосования и предшествующий ему день. Большинство жалоб поданы из-за подвоза и подкупа в пользу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Несколько жалоб касаются нарушений при подсчете голосов и подведении итогов голосования на ряде избирательных участков.

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура, по итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.

С многочисленными жалобами в различные инстанции - прокуратуру, МВД, следственные органы, краевую избирательную комиссию, УИКи - обращаются представители штабов кандидатов, частные лица, представители избирательных комиссий.

Краевой избирком 17 сентября сообщил, что официальные итоги выборов будут подведены до 22 сентября. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что итоги выборов будут подведены только после того, как ЦИК разберется во всех жалобах, которые могут поступить из региона.