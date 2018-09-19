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Кандидат в главы Хабаровского края Фургал встретится с избирателями в районах региона

В пресс-службе кандидата от ЛДПР не уточнили, в какие районы он намерен выехать

ХАБАРОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Кандидат в губернаторы Хабаровского края депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал встретится с избирателями в районах края. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram.

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"Впереди очень много встреч с избирателями. Составлен плотный график поездок по населенным пунктам края", - написал Фургал.

В пресс-службе Фургала не уточнили, в какие районы он намерен выехать.

В Хабаровском крае 23 сентября состоится повторное голосование на выборах губернатора региона. Проведение повторного голосования стало необходимым, поскольку в первом туре никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Фургал набрал на выборах 35,81% голосов и обогнал действующего руководителя края Вячеслава Шпорта, который заручился поддержкой 35,62% избирателей. Шпорт накануне предложил Фургалу работу в правительстве Хабаровского края и тот согласился.

Теги
Шпорт, Вячеслав ИвановичРоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский край
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