Кандидат в главы Хабаровского края Фургал встретится с избирателями в районах региона

ХАБАРОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Кандидат в губернаторы Хабаровского края депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал встретится с избирателями в районах края. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram.
"Впереди очень много встреч с избирателями. Составлен плотный график поездок по населенным пунктам края", - написал Фургал.
В пресс-службе Фургала не уточнили, в какие районы он намерен выехать.
В Хабаровском крае 23 сентября состоится повторное голосование на выборах губернатора региона. Проведение повторного голосования стало необходимым, поскольку в первом туре никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Фургал набрал на выборах 35,81% голосов и обогнал действующего руководителя края Вячеслава Шпорта, который заручился поддержкой 35,62% избирателей. Шпорт накануне предложил Фургалу работу в правительстве Хабаровского края и тот согласился.