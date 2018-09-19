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Матвиенко заявила, что Клинтон не смогла приехать на Евразийский женский форум

Экс-госсекретарь США через посольство сообщила, что не может быть в Санкт-Петербурге в это время

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не смогла приехать на второй Евразийский женский форум, ответив через посольство, что не может быть в Санкт-Петербурге в это время. Об этом рассказала в среду журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Она [Хиллари Клинтон] не смогла приехать. Очевидно, для этого у нее были какие-то серьезные обстоятельства. Она ответила через посольство, что, к сожалению, она не сможет приехать в это время", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее спикер Совфеда говорила, что Клинтон может принять участие в работе второго Евразийского женского форума.

Форум проходит в Санкт-Петербурге и продлится до 21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаСШАРоссияСанкт-ПетербургКлинтон, Хиллари
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