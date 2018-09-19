Памфилова поблагодарила избирком Приморья за сотрудничество

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова выразила благодарность избиркому Приморского края за оперативное взаимодействие при разборе ситуации со вторым туром губернаторских выборов.
ЦИК на заседании в среду утвердил решение о рекомендации отменить итоги выборов губернатора в Приморье из-за нарушений.
Член ЦИК Борис Эбзеев отметил в ходе заседания комиссии, что "многое было упущено приморской краевой комиссией". Он напомнил о 71-й статье Конституции РФ, которая говорит о том, что регулирование и защита прав человека и гражданина - это сфера совместного ведения и полномочий федеральных органов госвласти, одним из которых является ЦИК РФ, и органов государственной власти субъектов.
"Ситуация, на мой личный взгляд, совершенно экстраординарная. И с этой точки зрения у меня возникает вопрос, насколько дееспособна избирательная комиссия Приморского края", - сказал он.
Памфилова не согласилась с оценкой деятельности приморской избирательной комиссии. "Я бы хотела, наоборот, выразить благодарность и председателю Татьяне Гладких, и всем членам комиссии, потому что они с нами постоянно оперативно работали", - сказала она.