Памфилова заявила, что не обсуждала с президентом ситуацию с выборами в Приморье

"Нет, по таким вопросам я президента не беспокою. Если кто-то думает, что я такая пешка, я не для этого прожила свою жизнь непростую, чтобы быть пешкой в чьих бы то ни было руках, кивать им и действовать по указке кого бы то ни было", - сказала она.

Памфилова добавила, что у нее есть своя позиция и понимание, что надо делать. "Именно поэтому я на этом месте сейчас. Если я пойму, что не получается или что-то не то происходит, конечно, меня здесь не будет. Но быть пешкой в чужих руках или делать то, что противно моей совести, я не буду никогда", - подчеркнула глава ЦИК.

Она отметила, что ей порой приходится спорить "с высокопоставленными чиновниками и доказывать свою правоту".

ЦИК на заседании в среду утвердил решение о рекомендации отменить итоги выборов губернатора в Приморье из-за нарушений. Принять решение должна краевая избирательная комиссия.