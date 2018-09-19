Посольство РФ не смогло проверить достоверность информации об отравлении россиянки

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании заявило, что не может судить о достоверности публикаций британских СМИ о том, что 16 сентября в итальянском ресторане Prezzo в Солсбери отравилась гражданка РФ, из-за отсутствия какого-либо официального ответа от Лондона по этой теме. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду представитель посольства в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в газете The Sun, которая взяла интервью у 30-летней уроженки Нижнего Новгорода Анны Шапиро, заявившей, что ее с мужем, британским подданным Алексом Кингом, отравили в Солсбери.

"Нам трудно судить о случившемся и о том, насколько вся публикуемая в британской прессе информация на этот счет достоверна, - сказал представитель посольства. - Исходим из того, что у британской полиции есть все возможности провести всестороннее расследование, быстро разобраться в этой истории. Будем надеяться, что результаты будут представлены общественности, и дело не ограничится уже привычными утечками в СМИ".

Запрос посольства остается без ответа

При этом в посольстве обратили внимание на то, что у официального Лондона отсутствует желание сотрудничать с Россией по подобным вопросам. "После первых сообщений в британских СМИ о пищевом отравлении упомянутых лиц посольство с учетом промелькнувшей информации о российском происхождении Анны Шапиро оперативно запросило у британской полиции официальные комментарии об этом происшествии и гражданстве пострадавших. К сожалению, до сих пор официального ответа мы не получили", - сообщил дипломат. "Рассматриваем это как нежелание британских правоохранительных органов сотрудничать с посольством, которое мы наблюдаем и в ряде других резонансных дел", - добавил он.

В опубликованном в ночь на среду в The Sun интервью женщина, которая, по данным издания, работает моделью, рассказала газете, что она и ее муж почувствовали себя плохо под конец ужина. При этом у Кинга, по словам Шапиро, "пошла пена изо рта". Семейная пара была доставлена в больницу Солсбери. Мужчина был введен в искусственную кому и, как призналась Шапиро, она после этого его не видела.

Со ссылкой на источники в правоохранительных органах газета сообщает, что пара могла быть отравлена стрихнином.

Об отравлении

Ранее во вторник пресс-служба полиция графства Уилтшир информировала, что инцидент не рассматривается как "подозрительный", и что пострадавшие при отравлении не подвергались воздействию нервно-паралитического вещества.

16 сентября полиция графства сообщила, что два человека, мужчина и женщина, почувствовали себя плохо в ресторане Prezzo в Солсбери, который находится в 300 м от ресторана Zizzi, где в день своего отравления в марте обедали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В качестве меры предосторожности ресторан закрыли, все прилегающие к нему дороги перекрыли. На место ЧП были направлены пожарные и четыре машины скорой помощи, в том числе группа реагирования при чрезвычайных ситуациях, сотрудники которой были в костюмах химической защиты.