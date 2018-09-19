Сергей Рябухин вновь будет представлять заксобрание Ульяновской области в Совфеде

УЛЬЯНОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание Ульяновской области утвердило кандидатуру Сергея Рябухина в качестве сенатора от законодательного собрания региона в Совете Федерации. Такое решение было единогласно принято в среду на заседании областного парламента, передает ТАСС.

"За Рябухина отдано 36 голосов, против - ноль", - говорится в протоколе.

Предыдущие пять лет Рябухин также представлял заксобрание региона в верхней палате парламента. Он являлся главой комитета по бюджету и финансовым рынкам.

Ранее кандидатуру Рябухина на пост сенатора выдвинуло Ульяновское региональное отделение партии "Единая Россия". В соответствии с уставом партии, решение было согласовано президиумом генсовета "Единой России".

В Ульяновской области 9 сентября прошли выборы в заксобрание региона шестого созыва, которое состоит из 36 депутатов. Выборы прошли по смешанной избирательной системе: 18 парламентариев избирались по одномандатным избирательным округам, 18 - по партийным спискам.

По результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий лидирующую позицию по партийным спискам занимает КПРФ - 36,24% голосов, затем идет "Единая Россия" с результатом 33,96% голосов, ЛДПР набрала 13,51%, "Коммунисты России" - 5,83%. По партийным спискам "Единая Россия" получила семь мандатов, КПРФ - восемь, ЛДПР - два и партия "Коммунисты России" один мандат. По одномандатным округам "Единая Россия" получила десять мандатов, КПРФ - шесть, ЛДПР - два.