"Результаты определить невозможно". ЦИК выступил за отмену итогов выборов в Приморье

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Первый тур выборов прошел в единый день голосования 9 сентября. Тогда ни один из кандидатов не получил более 50%, поэтому определение победителя отложили на второй тур, который состоялся 16 сентября. В ходе подсчета голосов врио губернатора Андрей Тарасенко ("Единая Россия") и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко шли практически вровень, но когда процент обработанных протоколов был уже более 97%, Ищенко вышел в лидеры и практически праздновал победу. Однако после обработки 99% протоколов вперед вышел Тарасенко.

Итоговые данные избиркома после обработки 100% протоколов таковы: у Тарасенко 49,55% (253 200 голосов), у Ищенко 48,06% (245 550 голосов). Их разделяют 7 тыс. 650 голосов.

Оба кандидата обвиняли друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты утверждали о фальсификации данных итоговых протоколов.

Для проверки жалоб в Приморье выехала группа специалистов Центризбиркома.

Установить реальные итоги невозможно

О том, что ЦИК на заседании в среду рассмотрит ситуацию в Приморье, заранее не было известно. Этот пункт внесла в повестку заседания глава ведомства Элла Памфилова, подчеркнув, что ситуация в регионе вызывает большую озабоченность.

В итоге члены Центризбиркома единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей".

"По завершении изучения всех обстоятельств и выявленных фактов, связанных с возможными нарушениями на досрочных выборах губернатора, соответствующие материалы направить в федеральные правоохранительные органы", - говорится также в постановлении ЦИК.

Памфилова отметила, что решение отменить итоги выборов в Приморье созрело в ЦИК сразу же, 17 сентября, но ведомство взяло паузу, чтобы собрать всю аргументацию. При этом глава Центризбиркома уточнила, что не советовалась с президентом РФ Владимиром Путиным по этому вопросу. "По таким вопросам я президента не беспокою. Если кто-то думает, что я такая пешка, я не для этого прожила свою жизнь непростую, чтобы быть пешкой в чьих бы то ни было руках, кивать им и действовать по указке кого бы то ни было", - сказала она.

Заседание приморского избиркома, на котором рассмотрят вопрос об отмене итогов выборов, назначено на 20 сентября.

Пропавшие голоса с 13 участков

Одной из главных причин для признания итогов выборов недействительными стала невозможность установить результаты голосования на 13 участках в Советском районе Владивостока. В списки избирателей на этих участках включено 24 246 человек, установить волеизъявление которых невозможно, подчеркнула Памфилова.

Как отмечается в постановлении ЦИК, "в случае возможности установления итогов голосования на данных участках результат мог быть изменен как в сторону кандидата Тарасенко, так и в сторону кандидата Ищенко".

Памфилова указала, что в территориальный избирком Советского района, где вносились данные с этих 13 участков, 17 сентября "неоправданно службами МЧС был ограничен доступ под предлогом задымления". "Это привело к дезорганизации и неразберихе в работе избирательной комиссии. В данном случае сохранность избирательной документации не могла быть обеспечена, так как оставалась в помещении комиссии долгое время без охраны, без контроля со стороны членов комиссии. Важнейшие документы остались бесхозными", - сказала глава председатель ЦИК.

В итоге работы пожарных ввод данных протоколов в ГАС "Выборы" оказался прерван. "Эти факты в совокупности с иными косвенными признаками позволяют с высокой долей вероятности делать выводы, что с данными, содержащимися в протоколах, неизвестными лицами проводились манипуляции с целью напрямую повлиять на результаты выборов", - заявила Памфилова.

Она подчеркнула, что "отсутствие возможности достоверного определения волеизъявления 24 тыс. 246 избирателей с учетом минимальной разницы в количестве голосов, отданных за двух кандидатов, само по себе исключает определение результатов выборов, которые отражали бы реальное волеизъявление всего Приморского края".

При этом Памфилова обратила внимание на то, что к работе приморской областной комиссии не было нареканий ни в первом туре выборов, ни в ходе второго тура. "Только несколько локальных точек, к сожалению, перечеркнули честную, прозрачную работу огромного числа людей", - сказала она, добавив, что воспринимает эту ситуацию "как удар под дых".

Переписанные протоколы и вбросы бюллетеней

Кроме того, в ходе второго тура выборов были допущены и другие грубые нарушения, "совокупность которых также не позволяет сделать вывод об отражении в формально зафиксированных итогах голосования действительной воли избирателей". В общей сложности в ЦИК и приморский избирком поступило более 70 жалоб от обоих кандидатов. В частности, по словам Памфиловой, обвинения в подкупе избирателей "были взаимны".

Глава ЦИК уточнила, что штаб Тарасенко в основном жаловался на подвоз и подкуп избирателей представителями Ищенко, который в свою очередь утверждал, что протоколы на ряде участков оказались изменены.

"В ряде случаев, преимущественно на завершающем этапе, имели место серьезные нарушения законодательства при установлении итогов голосования: вброс избирательных бюллетеней, изменение данных, содержащихся в итоговых протоколах, несоблюдение установленного порядка обработки итогов голосования территориальными избирательными комиссиями, принуждение избирателей к участию в голосовании, подкуп избирателей со стороны кандидатов", - сказала Памфилова.

При этом она подчеркнула, что анализ данных "не позволяет сделать вывод о том, что все нарушения законодательства осуществлялись исключительно с целью обеспечить победу лишь одному из кандидатов". Так, есть несколько участков, где 100% голосов было отдано либо Тарасенко, либо Ищенко.

ЦИК установил, что данные об итогах голосования на 19 избирательных участках в Уссурийске и Артеме были изменены. "Нами установлено, что при обработке итогов голосования территориальными избирательными комиссиями Уссурийска и Артема данные, содержащиеся в 19 протоколах об итогах голосования, после ввода в ГАС "Выборы" изменены и введены в систему повторно, что повлекло существенное изменение итогов голосования по соответствующим ТИКам", - сказала Памфилова.

Все эти обстоятельства, заключила глава ЦИК, содержат признаки нарушения не только прав кандидатов, "но и конституционного права граждан избирать своих представителей".

Кандидаты: за и против

Кандидаты, боровшиеся за пост главы Приморья, по-разному восприняли решение ЦИК.

По мнению Тарасенко, отмена результатов выборов станет выходом из той ситуации, что сложилась в крае. "Это одно из моих тоже главных предложений. <...> Я просто сказал, что сегодня обе стороны виноваты и надо как-то выходить из этой ситуации. Потому что обвинять друг друга - это уже не работа", - заявил он ТАСС.

При этом в повторных выборах, в случае их назначения, Тарасенко участвовать не планирует. "Я уже не буду участвовать в выборах", - сказал он. Пока же Тарасенко остается временно исполняющим обязанности главы региона.

"Единая Россия", выдвигавшая врио губернатора, поблагодарила Центризбирком за проведение "оперативной и компетентной" проверки сообщений о нарушениях в Приморье, напомнив, что сама настаивала на ней. "Для партии "Единая Россия" чистота и легитимность выборов имеют определяющее значение", - заверил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

Однако в КПРФ не согласны с возможным проведением повторного голосования. "Мы не можем согласиться с тем, что нужно проводить новые выборы. Есть 97% подсчитанных результатов голосования... и это должно быть признано", - заявил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Он пояснил, что партия настаивает на том, что "выборы в Приморском крае состоялись" и требует "зафиксировать подлинный результат", который, по его мнению, получится после отмены результатов голосования "там, где они были сфальсифицированы", прежде всего в Уссурийске.

Между тем сам кандидат коммунистов не исключил своего участия в новых выборах. "Если партия мне доверит, то я буду участвовать в выборах ", - заявил Ищенко в беседе с ТАСС.

Курс на честные выборы

Позицию Центризбиркома поддержал президент РФ Владимир Путин.

Как напомнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства "неоднократно говорил: для него важнее не поддержанный кандидат, а важнее легитимность, чистота, прозрачность и справедливость выборов".

В этом контексте он счел "абсолютно неправильной и некорректной" постановку одним из журналистов вопроса о том, что жители Приморья во время голосования "проявили неблагодарность", несмотря на все усилия федеральных властей по развитию региона. "Говорить о благодарности или неблагодарности приморцев - это неправильно. Приморцы голосуют, изъявляют свою волю", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он также заверил, что в Кремле продолжают внимательно следить за ситуацией в крае.

По мнению вице-президента Фонда открытой новой демократии Анны Федоровой, ЦИК принял "знаковое решение", которое "подтверждает взятый властью курс на честность и прозрачность выборов, на недопустимость нарушений и фальсификаций".

Что будет дальше

Решение о признании итогов выборов недействительными должна принять краевая избирательная комиссия, ее заседание по этому вопросу запланировано на четверг.

В случае, если такое решение будет принято, новые выборы губернатора Приморья должны быть проведены до середины декабря, сообщила Памфилова. "В данном случае, если комиссия поддержит наши рекомендации, могут быть до конца года выборы, в течение трех месяцев. Заксобрание должно назначить сроки, которые находятся в пределах трех месяцев, я предполагаю, до середины декабря", - пояснила она журналистам.

Согласно закону об основных гарантиях избирательных прав граждан, если "выборное должностное лицо не было избрано, повторные выборы проводятся не позднее чем через три месяца со дня голосования на основных выборах".

Предупреждение другим регионам

Ситуация в Приморье станет предупреждением для Владимирской области, Хабаровского края и Хакасии, где вторые туры губернаторских выборов пройдут 23 сентября, ожидают в ЦИК.

Оттуда, по словам Памфиловой, поступают "тревожные сигналы".

"Решительно будем отменять [итоги выборов], по малейшему поводу", - предупредила глава ЦИК.

По ее словам, президент России Владимир Путин в курсе случаев серьезных злоупотреблений на выборах. "У меня нет никакой оглядки ни на кого, у меня есть четкая задача, которую президент поставил: выборы должны быть честные, прозрачные, нормальные. Мы в этом направлении и работаем", - заявила она.

По словам Памфиловой, если компетенции ЦИК не хватает в случае каких-то нарушений или "правоохранительные органы недорабатывают", материал "тут же попадает на стол президенту". "У меня есть поддержка в лице президента на действия, направленные на принципиальную позицию по поводу организации и проведения выборов. Естественно, сама по себе Памфилова, не обладая поддержкой президента, не справилась бы с этой ситуацией", - заметила она.