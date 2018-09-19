В ЦИК сообщили, что не имеют серьезных претензий к избиркому Приморья

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России не имеет серьезных претензий к работе избирательной комиссии Приморского края и не видит оснований для роспуска комиссии. Об этом сообщил в среду ТАСС зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"Мы не видим оснований для того, чтобы комиссия самораспустилась. У нас нет серьезных претензий к избирательной комиссии Приморского края", - сказал он.

ЦИК в среду рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными, так как из-за многочисленных нарушений установить итоги реального волеизъявления невозможно. Во втором туре выборов участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

Новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря.