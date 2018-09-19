Приморский избирком получил более 150 жалоб после второго тура выборов губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Приморья получила более 150 жалоб и обращений после второго тура выборов главы региона. Об этом сообщила ТАСС в четверг представитель крайизбиркома Наталья Камаева.

"Жалобы продолжают поступать, ночью они тоже поступали, сейчас будем дорегистрировать. Примерное число - свыше 150, характер тот же самый", - сообщила Камаева. Накануне утром число жалоб было почти вдвое меньше, с раннего утра вторника по утро среды комиссия получила более 80 жалоб и обращений.

Ранее на сайте комиссии сообщалось, что большинство жалоб поданы из-за подвоза и подкупа избирателей в пользу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, еще ряд жалоб касается нарушений при подсчете голосов и подведении итогов голосования на нескольких избирательных участках.

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура. По итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко, получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов. Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов.

В среду члены Центризбиркома единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". Заседание приморского избиркома, на котором будет рассмотрен вопрос об отмене итогов выборов, назначено на 20 сентября. Новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря.