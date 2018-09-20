Ищенко намерен оспорить в суде отмену результатов второго тура выборов главы Приморья

"Потом все переведем в судебную плоскость. Будем отсуживать [решение краевого избиркома] для того, чтобы это решение отменить", - сказал он.

Он добавил, что "готов участвовать в выборах". "Мы уже подали несколько исковых заявлений по Уссурийску. Будем подавать по городам Артем, Уссурийск, Владивосток. И на отмену решения сегодняшнего [краевого избиркома], принятого в рамках законодательства", - добавил он.

Ранее краевая избирательная комиссия на заседании в четверг признала недействительными результаты второго тура выборов губернатора Приморья. В краевом избиркоме пояснили, что такое решение принято из-за невозможности достоверно определить волеизъявление граждан в сложившихся условиях.

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура. По итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов. Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов.

В среду члены Центризбиркома единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". Новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря.