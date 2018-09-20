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Ситуация вокруг выборов губернатора Приморья
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Крайизбирком пока не назвал дату новых выборов губернатора Приморья

ЦИК ранее сообщил, что новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Краевая избирательная комиссия пока не назначила новую дату выборов губернатора Приморья. Этот вопрос не рассматривался на прошедшем в четверг заседании избиркома, передает корреспондент ТАСС с заседания избиркома.

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По словам председателя  комитета по внутренней политике и законности Законодательного собрания края Джамбулата Текиева, депутаты Заксобрания готовы назначить новую дату выборов на очередном заседании 26 сентября. По его словам, необходимое в этом случае заседание профильного комитета пройдет также 26 сентября перед сессий краевого парламента.

"Комитет мы будем собирать сразу перед заседанием 26 числа. Смысла нет по другому делать. Там, значит, и будем принимать решение по дате [новых выборов]", - сказал Текиев.

В среду члены Центризбиркома единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". В четверг краевой избирком 12 голосами против одного принял решение признать итоги выборов недействительными. Новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря.

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура. По итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов. Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов.

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РоссияПриморский крайСитуация вокруг выборов губернатора Приморья
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