Посол РФ в Пхеньяне обсудил с замглавы МИД КНДР ситуацию на Корейском полуострове

ТАСС, 20 сентября. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора обсудил с заместителем главы МИД КНДР Цой Сон Хи ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщается в четверг в Facebook российского диппредставительства.

"19 сентября посол А. Мацегора встретился с заместителем министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Состоялась беседа по вопросам ситуации на Корейском полуострове, в том числе в контексте прошедшего 17 сентября в Нью-Йорке заседания Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе встречи посол РФ "подтвердил поддержку российской стороной диалога между КНДР и США, алгоритм которого определен положениями совместного заявления, принятого по итогам сингапурского саммита".

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР, по итогам которой президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не были конкретизированы.

Кроме того, по информации посольства, в четверг, 20 сентября, Мацегора встретился с заместителем главы внешнеполитического ведомства КНДР Син Хон Чхолем. "В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили ряд актуальных тем двусторонних отношений, включая график дальнейших контактов на рабочем уровне, а также вопросы взаимодействия на международных площадках. Одновременно были подведены итоги совместной работы, связанной с организацией официального визита в КНДР председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ В. И. Матвиенко, который, по общему мнению, прошел с большим успехом", - говорится в сообщении, также опубликованном в Facebook посольства.

Матвиенко в конце прошлой недели нанесла визит в Пхеньян, где приняла участие в торжествах по случаю 70-й годовщины образования КНДР.