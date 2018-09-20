{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Володин поручил провести слушания по перспективам расширения нацпроекта "Образование"

Первый зампредседателя комитета по образованию и науке Олег Смолин предложил дополнить национальный проект тремя федеральными проектами, в частности, по улучшению состояния здоровья школьников

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил провести большие парламентские слушания по перспективам расширения национального проекта "Образование", в том числе возможности включения в него ряда новых проектов.

Данную тему поднял на пленарном заседании в четверг первый зампредседателя думского комитета по образованию и науке Олег Смолин. Он, в частности, предложил дополнить национальный проект тремя федеральными проектами: по улучшению состояния здоровья школьников, по повышению статуса педагога и по дебюрократизации сферы образования.

Иллюстрируя актуальность первого из них, парламентарий привел статистику экспертов Российской академии образования о состоянии психического здоровья детей, согласно которой "уже к первому классу 48% детей находятся в психологическом состоянии среднем, пограничном между нормой и отклонением". Смолин также сослался на данные главного психиатра России Зураба Кекелидзе, в которых утверждается, что "проблемы [есть] у 60% дошкольников и у 70-80% школьников".

"Уважаемые коллеги, вопросы, которые поднял Олег Николаевич [Смолин], очень важные, они актуальные. Если вы не возражаете, давайте с вами по этим вопросам... проведем большие парламентские слушания", - отреагировал Володин. Он предложил подготовить их первому вице-спикеру Ивану Мельникову вместе с комитетом Госдумы по образованию. "Потому что нам правильно было бы все-таки перевести из плоскости постановки вопроса в плоскость рассмотрения этих вопросов и решения тему, которая носит действительно актуальный характер", - заключил спикер.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМельников, Иван ИвановичРоссияСмолин, Олег Николаевич
Сергей Левицкий временно возглавил администрацию наукограда Циолковский в Амурской области
Глава ЗАТО Циолковский Марина Зенина добавила, что продолжит исполнять обязанности главы города до избрания нового председателя думы
Читать полностью