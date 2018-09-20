ОП направит в ООН просьбу оценить запрет русскоязычных произведений во Львовской области

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей намерена обратиться в Совет Европы и комитет ООН по правам человека с просьбой дать оценку введению во Львовской области Украины моратория на публичное использование культурного продукта на русском языке. Об этом заявила журналистам в четверг председатель комиссии ОП РФ Елена Сутормина.

Ранее депутаты Львовского областного совета проголосовали за введение моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области. Также будет создана межведомственная рабочая группа для проведения систематических разъяснительных бесед о моратории с населением и юридическими лицами. Кроме того, исполнительный аппарат облсовета должен разработать обращение к Верховной раде о необходимости внести изменения в законодательную базу Украины относительно запрета публичного воспроизведения аудиовизуальных произведений на русском языке.

"Считаю необходимым, чтобы представители Совета Европы, комитета ООН по правам человека дали публичную оценку данному инциденту. В свою очередь [мы] направим запрос в эти структуры по данному поводу", - сказала Сутормина.

По ее мнению, львовские власти "нагло нарушили ряд международных и европейских пактов и деклараций о правах человека, которые были подписаны Украиной и которые она обязана соблюдать". "Взращивание таких дискриминаций может закончиться крайне опасно", - считает Сутормина.

С 2014 года, после возвращения Крыма в состав России, Украина введет активную борьбу с российским наследие в культурной сфере. Так, в течение четырех лет был принят ряд законов, запрещающих трансляцию некоторых фильмов и ввоз на территорию страны книг "антиукраинского содержания".