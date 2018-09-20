Мособлдума утвердила руководящий состав нового правительства Подмосковья

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Московская областная дума на заседании в четверг утвердила кандидатуры четырех вице-губернаторов и семи заместителей председателя правительства Московской области, передает корреспондент ТАСС.

"Результаты голосования вступают в силу после их оглашения. <…> Разрешите от имени депутатов и себя лично поздравить, пожелать успешной совместной работы на благо Московской области и развития региона", - поздравил утвержденных кандидатов председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что "подобрана команда единомышленников". "Депутаты всех фракций приняли решение поддержать, потому что абсолютное большинство представленных кандидатур - это давно работающие в Московской области люди. <…> Абсолютным большинством коллеги поддержали сегодня представленные кандидатуры", - сказал Брынцалов журналистам

Так, первым вице-губернатором Московской области стал Ильдар Габдрахманов, Наталья Виртуозова - вице-губернатором. Михаил Кузнецов был назначен на должность вице-губернатора - руководителя администрации губернатора, Дмитрий Пестов - вице-губернатором Подмосковья.

Первым заместителем председателя правительства - министром образования Московской области стала Ольга Забралова. Ранее региональное министерство образования в ранге министра курировала Марина Захарова.

Свои посты вице-премьеров в неизменном виде сохранили Максим Фомин и Александр Чупраков. Денис Буцаев также останется зампредом правительства, однако из его должности исчезла приставка "министр инвестиций и инноваций". Бывший министр транспорта Московской области Игорь Тресков был назначен вице-премьером Подмосковья.

Новые лица

Среди новых людей в руководящем составе правительства области - Мария Нагорная и Дмитрий Куракин. Нагорная ранее была заместителя руководителя Главного управления территориальной политики Московской области, теперь она стала заместителем председателя правительства - руководителем Главного управления территориальной политики Московской области.

Куракин работал вице-премьером Подмосковья в мае-ноябре 2012 года, когда регион возглавлял Сергей Шойгу. Затем он был директором департамента имущественных отношений в Министерстве обороны РФ до мая 2017 года. С мая 2017 года по настоящее время он был вице-президентом, административным директором компании "Ростелеком". В новом составе правительства Московской области Куракин стал заместителем председателя правительства - министром экологии и природопользования.

Эту должность губернатор учредил в сентябре 2018 года в преддверии формирования нового кабмина региона. Ранее Министерство экологии и природопользования Подмосковья возглавлял Александр Коган в ранге министра.

Брынцалов, возглавляющий Мособлдуму с 2011 года, положительно отозвался о назначении Куракина. "Знаю его как профессионального человека, разбирающегося в данных вопросах. В тот период времени (2012 год - прим. ТАСС), работая в правительстве [Московской области], он зарекомендовал себя с хорошей стороны", - сказал председатель Мособлдумы, отвечая на вопрос ТАСС.

Прежний состав правительства области ушел в отставку 14 сентября, когда губернатор вступил в свои полномочия после победы на выборах, которые прошли 9 сентября. Воробьев набрал 62,52% голосов. Это его второй срок на посту губернатора региона, который избирается на пять лет.