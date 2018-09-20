Ульяновский облизбирком не видит оснований для пересчета голосов на выборах в заксобрание

УЛЬЯНОВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Ульяновской области не видит оснований для пересчета голосов на выборах в законодательное собрание региона, уведомлений о приезде в регион представителей ЦИК тоже не поступало, сообщили в четверг ТАСС в облизбиркоме.

Ранее пресс-служба партии "Справедливая Россия" распространила сообщение о том, что лидер партии Сергей Миронов заявил о многочисленных нарушениях на выборах в Ульяновской области и призвал руководство ЦИК направить в регион рабочую группу для оценки деятельности облизбиркома. По информации регионального отделения партии, ее представители уже обратились в суд с требованием обязать региональный избирком провести повторный подсчет голосов на выборах депутатов заксобрания в связи с многочисленными нарушениями.

"Выборы на заседании областной избирательной комиссии были признаны состоявшимися, оснований для проведения пересчета голосов нет. Если какая-то из партий не согласна с результатами голосования, то у нее есть право обратиться в суд. Что касается визита членов ЦИК РФ в регион, то на данный момент уведомлений об этом не поступало", - сообщили ТАСС в облизбиркоме.

В Ульяновской области 9 сентября прошли выборы в заксобрание региона шестого созыва, которое состоит из 36 депутатов. Выборы прошли по смешанной избирательной системе: 18 парламентариев избирались по одномандатным избирательным округам, 18 - по партийным спискам.

По результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий лидирующую позицию по партийным спискам занимает КПРФ - 36,24% голосов, затем идет "Единая Россия" с результатом 33,96% голосов, ЛДПР набрала 13,51%, "Коммунисты России" - 5,83%. По партийным спискам "Единая Россия" получила семь мандатов, КПРФ - восемь, ЛДПР - два и партия "Коммунисты России" один мандат. По одномандатным округам "Единая Россия" получила десять мандатов, КПРФ - шесть, ЛДПР - два.