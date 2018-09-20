АСТРАХАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов предлагает создать Каспийскую межпарламентскую ассамблею. Она будет способствовать развитию экономических и гуманитарных отношений, сообщил в четверг ТАСС Абдулатипов в Астрахани.

"Я на днях выступал в Госдуме, в том числе я предложил создать Каспийскую межпарламентскую ассамблею. Ассамблея должна заниматься адаптацией законодательства стран друг к другу, ускорением принятия законов в соответствии с подписанными международными договорами. Кроме того, межпарламентские контакты - это развитие гуманитарных и экономических связей", - сказал Абдулатипов.

По его словам, после подписания Конвенции о статусе Каспийского моря на саммите в Актау (Казахстан) сотрудничество России с Прикаспийскими странами должно возрасти в самых разных направлениях. В числе перспективных сфер - сельское хозяйство, инновации, морские технологии и энергетика. При этом одна из главных проблем - "отсутствие нормальных межбанковских отношений". Этот вопрос, по мнению Абдулатипова, нужно решать одним из первых.

"Перспективы развития Каспия огромные, если мы не будем уговаривать друг друга, а уже сегодня начнем перспективные проекты как в национальном масштабе, так и на межгосударственном уровне", - сказал Абдулатипов.

Пятый каспийский саммит прошел в Актау 12 августа. По его итогам президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря. Работа над документом шла с 1996 года, а проект конвенции был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.

В Астрахани Абдулатипов встретился с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным.