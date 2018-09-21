Эксперты: Россия сейчас вряд ли выйдет из Совета Европы, но Москва дала четкий сигнал

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сигналы России о возможном выходе из Совета Европы (СЕ) призваны продемонстрировать европейцам необходимость смены ими менторского тона по отношению к Москве на более конструктивный подход. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в пятницу высказали российские эксперты по европейским вопросам.

Так, по словам старшего научного сотрудника сектора экономики европейских стран Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Владимира Оленченко, СЕ в сегодняшнем виде не отвечает принципам российской политики. "Цель России состоит в том, чтобы Европа была единой и [в своей политике] придерживалась бы здравых принципов. Если мы говорим, что готовы выйти из Совета Европы, то это вовсе не значит, что мы противопоставляем себя остальным европейцам. Мы просто сигнализируем, что в сегодняшнем виде Совет Европы не отвечает принципам нашей политики и принципам наших взаимоотношений с другими странами", - отметил аналитик.

"Подтекст соответствующего заявления спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко заключается в том, что если все страны, входящие в Совет Европы и европейские страны в целом, не изменят своего отношения к России, а такое отношение характеризуется попытками менторства, попытками диктовать нам, как мы должны себя вести, попытками требовать от нас финансирования их деятельности, то это никогда не будет для нас приемлемым, - продолжил он. - Во- первых, мы не можем принимать Совет Европы в том виде, в котором он существует сегодня. Во-вторых, мы сохраняем уверенность и надежду, что мир движется по линии прогресса, и ситуация будет меняться в пользу того, что отношения в Европе и СЕ будут равноправными".

В свою очередь, ведущий эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что РФ в настоящее время вряд ли выйдет из СЕ. "Думаю, что на сегодняшний момент далеко до окончательного решения России по выходу из СЕ, несмотря на сложные отношения между РФ и организацией, - отметил он. - Однако Россия дает четко понять, что уступки для нас невозможны, в частности, в вопросе обсуждения неудобных вопросов. Мы исходим из того, что в СЕ могут обсуждаться самые разные вопросы".

По его мнению, у России и Европы нет хорошего решения для возобновления участия РФ в деятельности СЕ. "Россия может сейчас хлопнуть дверью, но это будет непродуктивным шагом, это ничего нам не даст. Выйти из состава СЕ легко, а вот вопрос с возвращением, если таковой возникнет, будет сложнее", - подчеркнул собеседник агентства.

Кроме того, добавил он, Москва "не хотела бы полностью закрываться от Европы". "Есть желание РФ сохранить существующие связи с СЕ. Например, об этом свидетельствуют последние контакты российского руководства с европейскими лидерами", - указал эксперт.

Мораторий на смертную казнь и перспективы взаимодействия с ЕСПЧ

По словам Макаркина, в случае выхода РФ из СЕ взаимодействие с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) также прекратится. "Если РФ рвет отношения с СЕ, то это автоматически скажется на отношениях с ЕСПЧ. Однако есть ощущение, что российская сторона хотела бы сохранить этот ресурс", - сказал специалист.

В свою очередь Оленченко прокомментировал появившиеся предположения о том, что в связи с возможным выходом из СЕ Москва может отменить мораторий на смертную казнь. "Данное решение Россия принимала суверенно, не потому что мы хотели вписаться в некий мейнстрим, это решение принималось не под давлением, оно было самостоятельным, - подчеркнул аналитик, отметив при этом неоднозначное восприятие моратория российским обществом. - Довольно много людей высказывается за восстановление смертной казни, есть группа людей, считающих, что надо сохранить мораторий, третья группа - это те, которые пока не выработали своего отношения. Следует понимать, что Россия ввела мораторий, а не отмену смертной казни".

Разделительные линии

Оленченко также прокомментировал возможные попытки представить желание России выйти из СЕ в качестве российских инициатив по созданию новых разделительных линий в Европе. "Если мы посмотрим на сегодняшнее состояние дел, то увидим, что разделительные линии уже проведены, - сказал он. - Именно поэтому мы говорим, что мы их не приемлем, их провели наши европейские партнеры - на текущем этапе, конечно, мы достаточно условно называем их партнерами".

"Критика есть и еще будет, - продолжил он. - Все переговоры должны быть направлены на поиск компромисса, ну а Западная Европа сегодня ищет не компромисс, она настроена лишь на то, чтобы мы приняли их требования, их видение того, что нам надо делать во внешней и внутренней политике. Разумеется, это для нас неприемлемо, и попытки навязать нам что-то возникают от непонимания нашей страны, и часто выглядят просто по-школярски".

Зреющее решение

Накануне Матвиенко на встрече с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье заявила, что Россия рассматривает возможность выхода из СЕ в связи с противоречиями, возникшими между Москвой и Страсбургом. Присутствовавший на встрече председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев обратил внимание Мори Паскье на то, что, если не произойдет полномасштабного возобновления полномочий российской делегации в ПАСЕ, если сохранится нынешнее положение вещей, то у России с данной организацией не будет никаких возможностей для регулярного диалога в будущем.