Косачев приветствовал "мощное заявление" МИД КНР по санкциям США за сотрудничество с РФ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Заявление МИД Китая по мерам, которые введены США за сотрудничество с Россией, является серьезным сигналом американцам, что они заигрались в санкции. Такое мнение выразил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил в пятницу, что ужесточение давления США на Китай и применение санкций в отношении китайских ведомств не отразится на прочных российско-китайских отношениях стратегического партнерства в оборонной сфере.

"Китайский МИД сделал США резкое и мощное представление в связи с санкциями за военное сотрудничество с РФ, назвав их грубым нарушением принципов международных отношений. Первое китайское предупреждение - конечно же, серьезный сигнал американцам: заигрались в санкции", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его мнению, это еще раз подтверждает отношение к ситуации "незападного мира", который до какого-то времени молча смотрит на нарастающую санкционную активность Вашингтона, но не считает ее обоснованной. Кроме того, страны отвергают и саму претензию США на полномочие судить и карать кого-либо в мире, уверен сенатор.

"Слова китайской стороны о том, что "действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений", весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока. И, на мой взгляд, именно так и нужно сейчас трактовать действия Вашингтона, категорически отказывая ему в праве определять и наказывать виновных в нарушении каких-либо международных норм", - подчеркнул глава комитета Совфеда.

Косачев считает, что такой "окрик" из Пекина последовал очень вовремя и сейчас многое зависит от того, "как в Вашингтоне усвоят этот наглядный урок". "С одной стороны, терять лицо нельзя, а потому давать задний ход никто не будет. Но с другой стороны, сначала европейцы, а теперь и китайцы, то есть ведущие мировые экономические игроки, четко показали Америке не только пределы ее санкционной активности, но и подлинное отношение к ее подоплеке: США больше не считают мировым лидером. Наоборот, все больше - мировой проблемой", - заключил глава комитета СФ.

Санкции США

В четверг Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США сообщило, что Вашингтон ввел санкции против Управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) в связи с тем, что Китай осуществил закупку 10 истребителей компании "Сухой" (Су-35) в декабре 2017 года. В связи с этим китайские власти сделали Соединенным Штатам Америки "серьезное представление".