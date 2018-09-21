Косачев: резолюция Евразийского женского форума включила рекомендации во многих сферах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Участники Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге приняли итоговую резолюцию, в которую вошли в том числе рекомендации в сфере экономики и социальной политики. Об этом по итогам трехдневного мероприятия заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Мы приняли содержательную итоговую резолюцию. Мы направим ее главам государств и правительств, парламентов, в ООН, международные организации и влиятельные общественные женские организации. Давайте сделаем так, чтобы наш голос был услышан, чтобы идеи, рекомендации форума были обязательно реализованы на практике в наших государствах, на международном уровне", - заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на завершающем заседании второго Евразийского женского форума.
Как рассказал в свою очередь Косачев, в документе содержатся рекомендации, которые будут "помогать более эффективному использованию потенциала женского предпринимательства, развитию международного делового сотрудничества, социальному прогрессу".
По его словам, в проекте резолюции отражена необходимость использовать передовой мировой опыт по обеспечению доступности образования для женщин, дальнейшего повышения качества медицинской помощи, в том числе для жительниц сельской местности, совершенствованию женской благотворительности, наставничества, волонтерства, научной деятельности. "Важной составляющей проекта итогового документа стала идея адаптации женщин мира в условиях цифровой экономики", - добавил он.
Косачев пояснил, что проект резолюции принят за основу и будет доработан с учетом дополнительных предложений, прозвучавших на заседаниях форума в Санкт-Петербурге. "Документ отражает общее единое стремление к полноправному участию женщин в политической, экономической, культурной и социальной сферах жизни общества", - сказал он.
Матвиенко отметила на заседании, что Евразийский женский форум "прочно занял свое место среди наиболее авторитетных представительных международных мероприятий, сформировался как востребованная интеллектуальная публичная площадка для консолидации женщин-лидеров в интересах глобальной безопасности и устойчивого развития".
О форуме
Второй Евразийский женский форум прошел в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступал информационным партнером Евразийского женского форума.