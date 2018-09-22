Администрация тюрьмы в США согласилась перевести Бутину на общий режим содержания

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Администрация тюрьмы в городе Александрия согласилась перевести арестованную в Вашингтоне гражданку России Марию Бутину на общий режим содержания. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США, опубликованном в пятницу в Facebook .

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"Благодаря совместным усилиям МИД России, посольства и адвокатов администрация тюрьмы в Александрии согласилась перевести Марию на общий режим содержания. Закончился 35-дневный период так называемой административной сегрегации (изоляции), обычно применяемой к матерым уголовникам", - заявили в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что теперь Бутиной разрешены прогулки на свежем воздухе, пользование спортзалом, реабилитационные занятия, "а также самое главное - нормальное человеческое общение с другими окружающими ее людьми". "Со своей стороны продолжим оказывать ей консульскую и другую помощь в полном объеме. Будем добиваться безусловного освобождения политической заключенной, невинно пострадавшей в результате внутриамериканских антироссийских "разборок", - говорится в заявлении.

"Хотели бы поздравить всех неравнодушных людей, переживающих за судьбу томящейся в застенках США российской студентки Марии Бутиной, хоть и с небольшой, но все же победой", - добавляется в сообщении.

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. 29-летней россиянке инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Кроме того, спецслужбы США утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции США агентом иностранного государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время состоявшегося 21 июля телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео потребовал скорейшего освобождения Бутиной из-под стражи и назвал обвинения в ее адрес сфабрикованными.