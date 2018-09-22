Филягин будет обсуждать с другими партиями вопрос поддержки на выборах главы Хакасии

ТАСС, 22 сентября. Кандидат от "Справедливой России" Андрей Филягин намерен обсуждать с другими политическим партиями вопрос поддержки своей кандидатуры на выборах главы Хакасии.

Об этом он заявил ТАСС.

"Я рассматриваю как один из вариантов встречу со всеми партиями с целью поддержки на выборах", - сказал Филягин, отвечая на вопрос ТАСС, будет ли он обращаться к представителям "Единой России" и ЛДПР по поводу поддержки на выборах.

Филягин также добавил, что руководство "Справедливой России" поддержало его решение принять участие во втором туре выборов .

"Конечно, я выдвинут партией, и в первую очередь пообщался сразу ночью [с руководством]. Поддержали меня, сказали, что нужно идти. Утром я пошел, написал заявление, чтобы участвовать во втором туре", - сказал кандидат.

Он добавил, что надеется успеть провести все избирательные процедуры, необходимые для участия во втором туре. "Я уже закончил свою предвыборную кампанию две недели назад, поэтому сейчас надо по новой включаться. Заново создавать штаб, решать процедурные вопросы: нужна аккредитация избиркома, открытие избирательного счета [и так далее]. Трудно сказать, успеем ли", - сказал Филягин.

По его словам, кандидатура руководителя избирательного штаба еще не определена, ее будут согласовывать с Москвой.

Второй тур выборов главы Хакасии состоится 7 октября.