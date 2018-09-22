{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Штаб Фургала назвал провокацией незаконную агитацию в день тишины в Хабаровском крае

В штабе кандидата от ЛДПР также добавили, что им неизвестны факты распространения

ХАБАРОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Избирательный штаб кандидата в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергея Фургала считает провокацией информацию о незаконной агитации в его пользу в день тишины.

На эту тему

Ранее в  краевой избирком поступило пять жалоб на агитацию в день тишины от Фургала. В частности, распространялись листовки, журналы, видео в одной из соцсетей, отмечался видеоряд на экране на площади Ленина в Хабаровске.

"Мы соблюдаем закон, это провокация. Нам неизвестны факты распространения", - сказали ТАСС в штабе кандидата.

В штабе кандидата в губернаторы, действующего главы региона Вячеслава Шпорта ТАСС сообщили о фиксации нескольких нарушений со стороны кандидата Фургала.

"К утру может быть подано еще несколько жалоб", - сказали в штабе Шпорта.

Второй тур выборов губернатора Хабаровского края пройдет 23 сентября.

Теги
РоссияХабаровский край
Единороссы выдвинут депутата свердловского парламента на пост спикера думы Екатеринбурга
Свердловское отделение партии "Единая Россия" также решило поддержать замгубернатора региона Александра Высокинского, претендующего на должность главы Екатеринбурга
Читать полностью