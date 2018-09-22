Штаб Фургала назвал провокацией незаконную агитацию в день тишины в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Избирательный штаб кандидата в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергея Фургала считает провокацией информацию о незаконной агитации в его пользу в день тишины.
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Ранее в краевой избирком поступило пять жалоб на агитацию в день тишины от Фургала. В частности, распространялись листовки, журналы, видео в одной из соцсетей, отмечался видеоряд на экране на площади Ленина в Хабаровске.
"Мы соблюдаем закон, это провокация. Нам неизвестны факты распространения", - сказали ТАСС в штабе кандидата.
В штабе кандидата в губернаторы, действующего главы региона Вячеслава Шпорта ТАСС сообщили о фиксации нескольких нарушений со стороны кандидата Фургала.
"К утру может быть подано еще несколько жалоб", - сказали в штабе Шпорта.
Второй тур выборов губернатора Хабаровского края пройдет 23 сентября.