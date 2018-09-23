Наблюдатели просят проверить законность агитации за Фургала депутата Госдумы от ЛДПР

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы" обратилось в избирком Хабаровского края с просьбой проверить законность агитации, которую ведет депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин в пользу своего однопартийца, кандидата в губернаторы Сергея Фургала. Об этом ТАСС сообщила журналистам руководитель исполнительного комитета этого движения Алена Булгакова.

"От нас есть обращение с просьбой проверки факта... [по поводу] Александра Шерина… Обращение по вопросу размещения поста и видеоролика, проведения агитации депутатами Госдумы, которые сегодня находятся в Хабаровском крае, насколько это законно", - сказала Булгакова. По информации сайта ЛДПР, Шерин представляет в Госдуме данную партию.

Секретарь избирательной комиссии Хабаровского края Оярс Машков подтвердил журналистам факт подачи шестой жалобы в избирком на незаконную агитацию в пользу кандидата Фургала.

"Поступила еще одна жалоба (шестая) на действия или деятельность в пользу Фургала (…) Как нам сообщила представитель Корпуса "За чистые выборы", она связана с тем, что агитация ведется должностным лицом, которое по закону не имеет на это права. Была названа фамилия Шерин и обозначен статус - депутат Госдумы (от ЛДПР)", - сказал Машков, добавив, что будет проведена проверка.

Нарушения на выборах

За день до начала голосования, 22 сентября, в избирательную комиссию Хабаровского края поступили пять жалоб, связанных, по мнению заявителей, с незаконной агитацией в пользу кандидата Фургала.

Две жалобы касаются видеоролика, размещенного в социальной сети Instagram. Рабочая группа избиркома после рассмотрения жалоб рекомендовала избиркому вынести предупреждение или возбудить административное дело в отношении Фургала. Решение избирком вынесет в течение дня.

Избирком Хабаровского края также направил в полицию для проверки материалы об агитации за Фургала в день тишины. Речь идет о распространении в ходе митинга, проведенного 22 сентября на Комсомольской площади Хабаровска, агитационных материалов, а также размещении на плазменной панели уличного экрана агитационного ролика за Фургала.

Рабочая группа избиркома также признала незаконным печатный материал с фото и интервью Фургала в издании, похожем на журнал с названием BOSS.

В Хабаровском крае в воскресенье проходит второй тур выборов губернатора. В нем участвуют действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал.