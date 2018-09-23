ЦИК отметил хорошую организацию выборов губернатора Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Майя Гришина отметила хорошую организацию выборов главы Хабаровского края. Свою оценку она высказала журналистам на брифинге в Хабаровске в воскресенье.
"По тем участкам, где я была, я вижу хорошую организацию участков, достаточно хорошую активность граждан и заинтересованность в данных выборах. В настоящий момент комиссия сделала все, что необходимо для подготовки второго тура голосования, для обеспечения гражданам возможности выразить свою волю", - сказала Гришина.
Она также отметила, что представители ЦИК будут находиться в регионах России, где проходят вторые туры выборов глав субъектов для обеспечения законности и прозрачности голосования. Она пояснила, что такое решение связано с ситуацией в Приморье, где по итогам второго тура выборов главы были отменены результаты голосования.
В Хабаровском крае в воскресенье проходит второй тур выборов губернатора. В нем участвуют действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал. В регионе открыто порядка 790 участков.