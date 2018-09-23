Кандидат в главы Хабаровского края Фургал заявил, что его штаб не нарушал закон на выборах

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Кандидат в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал заявил, что он и его сторонники соблюдают выборное законодательство и не допускают нарушений в ходе второго тура голосования на выборах главы региона.

Ранее рабочая группа краевого избиркома рассмотрела пять жалоб, связанных с незаконной агитацией в пользу Фургала. По результатам было рекомендовано в том числе вынести предупреждение или возбудить административное дело в отношении кандидата. Также избирком признал незаконным печатный материал с интервью Фургала в издании, похожем на журнал с названием BOSS.

"Ничего подобного. Еще раз скажу: что касается меня, что касается моего штаба, что касается сторонников, мы не нарушали и не нарушим ни одной буквы закона. Все будет только в рамках закона", - заявил Фургал журналистам на участке, куда пришел проголосовать на выборах главы региона.

Также ранее в избирательном штабе кандидата в губернаторы Вячеслава Шпорта сообщили о том, что уже подано 14 жалоб в избирком и правоохранительные органы на нарушения в ходе голосования в воскресенье, в том числе допущенные кандидатом от ЛДПР Фургалом и его сторонниками.

Нарушения в ходе выборов

В Хабаровском крае в воскресенье проходит второй тур выборов губернатора. В нем участвуют действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал.

Ранее сообщалось, что за день до начала голосования в избирательную комиссию Хабаровского края поступили пять жалоб, связанных, по мнению заявителей, с незаконной агитацией в пользу Фургала. Позже избирком подтвердил подачу шестой жалобы. Корпус "За чистые выборы" попросил комиссию проверить законность агитации, которую ведет депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин в пользу своего однопартийца Фургала.

Рабочая группа избиркома после рассмотрения жалоб, касающихся видеоролика в Instagram, рекомендовала избиркому вынести предупреждение либо возбудить административное дело в отношении кандидата в губернаторы Фургала. Решение избирком должен вынести в течение дня.

Также избирком Хабаровского края направил в полицию для проверки материалы об агитации за Фургала в день тишины. Речь идет о распространении в ходе митинга, проведенного 22 сентября на Комсомольской площади Хабаровска, агитационных материалов, а также размещении на плазменной панели уличного экрана агитационного ролика за Фургала.