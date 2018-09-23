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Перевыборы в двух регионах РФ

Хабаровский избирком направит в УМВД материалы по нарушениям при агитации за Фургала

Ранее сообщалось о жалобах на агитацию в день тишины

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Избирком Хабаровского края направила в УМВД данные о нарушениях закона при обнародовании видеоролика в Instagram и журнала с интервью и фото кандидата в губернаторы от ЛДПР Сергея Фургала.

"Предлагается принять постановление, которым установить, что размещение 22 сентября видеоролика на странице Сергея Ивановича Фургала в соцсети Instagram признать вне требований закона в части правил агитации. В связи с этим направить представление в управление УМВД России по Хабаровскому краю для пресечения противоправной деятельности, установления и привлечения виновных к ответственности", - сказал секретарь комиссии Оярс Машков.

За оба предложения члены избирательной комиссии проголосовали положительно.

За день до начала голосования, 22 сентября, в избирательную комиссию Хабаровского края поступили несколько жалоб, связанных, по мнению заявителей, с незаконной агитацией в пользу кандидата Фургала. Подобные жалобы поступали и в воскресенье. Фургал ранее в воскресенье заявил, что он и его сторонники соблюдают выборное законодательство и не допускают нарушений в ходе второго тура голосования.

В Хабаровском крае в воскресенье проходит второй тур выборов губернатора. В нем участвуют действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Фургал.

Теги
РоссияХабаровский крайПеревыборы в двух регионах РФ
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