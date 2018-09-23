Хабаровский избирком обратится в прокуратуру для оценки действий депутата Госдумы от ЛДПР

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Хабаровского края направит в краевую прокуратуру материалы о предположительном участии депутата Госдумы от ЛДПР Александра Шерина в агитационном ролике в пользу кандидата в главы региона Сергея Фургала, размещенном в интернете в день тишины, 22 сентября.

"Полномочий по оценке таких действий [которые проводятся депутатом Государственной думы] у избирательной комиссии Хабаровского края недостаточно. Предлагается принять постановление, которым адресовать данный материал, данную жалобу в прокуратуру Хабаровского края для принятии решения о соответствии законодательству, при необходимости - обратиться в генеральную прокуратуру РФ", - сказал на заседании краевого избиркома секретарь комиссии Оярс Машков.

По его словам, речь идет о размещенном в день тишины, 22 сентября, на странице паблика "Нетипичный Хабаровск" в соцсети "ВКонтакте" видеоролика, в котором "депутат Государственной думы проводит агитацию в пользу кандидата Фургала".

Собравшиеся члены комиссии проголосовали за решение направить материалы в прокуратуру. "Надо запрашивать решение генерального прокурора, и путь этот будет короче из прокуратуры краевой, нежели мы будем заниматься перепиской", - сказал председатель избиркома края Геннадий Накушнов.

С просьбой проверить законность агитации, которую ведет депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин в пользу своего однопартийца, в избирком Хабаровского края обратилось в воскресенье общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы". В частности, речь шла о размещении поста и видеоролика.