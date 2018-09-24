Затраты на новые выборы в Приморском крае составят не менее 290 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Проведение новых выборов губернатора Приморья обойдется региону в сумму около 290 млн рублей, не считая затрат на видеонаблюдение, сообщила ТАСС в понедельник секретарь избирательной комиссии Приморского края Наталья Камаева.

"Сегодня у нас прошло заседание комиссии, на котором обсуждался вопрос затрат на проведение новых выборов губернатора Приморья. Сегодня мы направим в администрацию края эти расчеты, согласно которым на эти цели нужно около 290 млн рублей, не считая оборудования системы видеонаблюдения. Из них 250 млн рублей - это только оплата работы членов участковых избирательных комиссий, а остальное - печатные материалы и другое материальное обеспечение", - сказала Камаева.

По ее словам, избирком также обратится в администрацию региона с вопросом о возможности обеспечить видеонаблюдение. Как ранее пояснил ТАСС председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Приморья Галуст Ахоян, финансирование новых выборов может происходить двумя способами. Первый - из бюджета Приморского края, и тогда нужно будет его скорректировать, так как эти расходы не были заложены. Второй способ - из резервного фонда прямым распоряжением главы края.

В первом случае рассмотреть корректировку главного финансового документа Приморья депутаты смогут уже на ближайшей сессии 26 сентября.

Досрочные выборы губернатора в Приморском крае прошли в сентябре в два тура. По итогам голосования 16 сентября победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко, получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.

Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов. 19 сентября члены ЦИК РФ единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". 20 сентября избирательная комиссия Приморья приняла соответствующее решение, новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря.