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Кризис в Сирии
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Богданов: решение о поставках С-300 Сирии не скажется на отношениях РФ с Израилем

Дипломат также отметил, что решение установить в регионе ЗРК является суверенным правом Москвы и Дамаска

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Решение о поставках комплекса С-300 Сирии не испортит отношения России с Израилем, это суверенное право двух стран. Об этом заявил журналистам в понедельник заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Я думаю, нет, не должно. У нас отношения [с Израилем] более масштабные и широкие. Это важный, конечно, вопрос. Но это наше право и право суверенной Сирии", - сказал Богданов , отвечая на вопрос, не испортит ли отношения России с Израилем решение о поставках комплексов С-300 Сирии.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииИзраильБогданов, Михаил Леонидович
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