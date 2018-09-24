Богданов: решение о поставках С-300 Сирии не скажется на отношениях РФ с Израилем

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Решение о поставках комплекса С-300 Сирии не испортит отношения России с Израилем, это суверенное право двух стран. Об этом заявил журналистам в понедельник заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Я думаю, нет, не должно. У нас отношения [с Израилем] более масштабные и широкие. Это важный, конечно, вопрос. Но это наше право и право суверенной Сирии", - сказал Богданов , отвечая на вопрос, не испортит ли отношения России с Израилем решение о поставках комплексов С-300 Сирии.