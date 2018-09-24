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Пескову неизвестно о дате возможной встречи Путина с лидерами фракций в Госдуме

Речь идет о регулярных контактах президента РФ с руководителями парламентских фракций

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает данными о дате возможной встречи главы государства Владимира Путина с лидерами фракций в Госдуме по итогам прошедших выборов глав регионов. Об этом Песков заявил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Что касается вот этой конкретной встречи [Путина с лидерами фракций по итогам выборов], я пока никакой информацией о возможных сроках ее проведения не имею", - подчеркнул он.

Представитель Кремля напомнил, что "Путин традиционно регулярно проводит контакты с руководителями парламентских фракций".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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