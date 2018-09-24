Васильев внес кандидатуру Здунова на пост премьера Дагестана на рассмотрение парламента

МАХАЧКАЛА, 24 сентября. /ТАСС/. Избранный 9 сентября на пост главы Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение Народного собрания республики кандидатуру 40-летнего врио председателя правительства региона Артема Здунова на пост главы правительства. Об этом ТАСС сообщили в управлении по информационной политике администрации главы и правительства Дагестана.

"Президиум Народного собрания Дагестана утвердил главным вопросом завтрашней сессии парламента республики дачу согласия для назначения на должность председателя правительства Республики Дагестан Здунова Артема Алексеевича, кандидатуру которого внес на рассмотрение депутатов глава Республики Дагестан Владимир Васильев", - сказал ТАСС представитель управления.

9 сентября после того, как главой Дагестана избрали Васильева, правительство республики, которое Здунов возглавлял с 7 февраля, ушло в отставку. При этом Васильев постановил правительству продолжать выполнять свои функции до формирования нового состава.

Артем Здунов родился 18 мая 1978 года в Казани. Учился в Казанском финансово-экономическом институте, является кандидатом экономических наук. С 2010 года был заместителем министра экономики Татарстана, с 2014 года возглавил данное министерство. С 7 февраля 2018 года - председатель правительства Дагестана.