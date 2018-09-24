Избранные губернаторами члены ЛДПР Сипягин и Фургал готовы к работе со всеми партиями

ТАСС, 24 сентября. Победившие во втором туре губернаторских выборов в Хабаровском крае и Владимирской области члены ЛДПР Сергей Фургал и Владимир Сипягин намерены работать с представителями всех политических сил своих регионов. Оба избранных губернатора заявили об этом 24 сентября, выступая после окончательного подведения итогов голосования. Соперниками Фургала и Сипягина были действующие главы регионов, представители "Единой России" Вячеслав Шпорт и Светлана Орлова.
Комментируя прошедшие в воскресенье вторые туры выборов губернаторов, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что партия готова к сотрудничеству с избранными руководителями, если оно будет на благо жителей этих регионов.
При этом лидеры ЛДПР и КПРФ сообщили о договоренности о коалиционном соглашении в тех российских регионах, где на выборах губернаторов победили кандидаты от оппозиции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что партийная принадлежность будущих губернаторов на работу не повлияет. Вместе с тем он отметил, что итоги выборов в Хабаровском крае и Владимирской области станут поводом для анализа.
Работать в команде
По мнению победившего во Владимирской области Владимира Сипягина, крайне важно работать в команде и "не зашориваться в одной партии, опираясь прежде всего на нее, но рассчитывать на потенциальные возможности других политических сил, у которых тоже много есть и лоббистских возможностей, и талантливых людей".
При этом Сипягин отметил, что уже взаимодействует с федеральными структурами. "Это происходит для достижения общей цели вместе с жителями Владимирской области - это ее процветание и улучшение качества жизни", - сказал он.
Будущий губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что после его вступления в должность состав правительства Хабаровского края претерпит изменения, отметив при этом, что готов сотрудничать с каждым, кто способен на активную и честную работу. Он также сообщил, что готов рассмотреть вопрос о работе с проигравшим на выборах Шпортом, если тот "предложит что-то действенное, и это будет благотворно действовать на жизнь" края.
В должность оба победителя планируют вступить в течение ближайших двух недель. И у Сипягина, и у Фургала, по их словам, уже есть планы работы в регионах, которые они возглавят.
Повод для анализа
Комментируя по просьбе журналистов итоги вторых туров выборов в двух российских регионах, Дмитрий Песков отметил, что они имели "элемент неожиданности". "Действительно элемент неожиданности присутствует, но это будет поводом для анализа с тем, чтобы потом скорректировать работу", - сказал он, добавив, что "выборы есть выборы".
"Когда президент [России Владимир Путин] говорит о приоритетности конкурентных, свободных, честных, справедливых выборов, это [результаты выборов губернаторов Хабаровского края и Владимирской области] как раз то, что он имеет в виду", - отметил представитель Кремля.
При этом он выразил уверенность в том, что партийная принадлежность победителей губернаторских выборов в регионах не повлияет на их работу на местах и на координацию с администрацией президента РФ. "Иного быть не может, потому что партийная принадлежность в данном случае вряд ли будет играть роль, когда губернаторам нужно будет начинать работать и выполнять свои предвыборные обещания, и тем более - принимать активное участие каждый на своем месте в реализации общей стратегии, которая уже определяется президентом России", - добавил Песков.
К сотрудничеству готовы
"Единая Россия" готова к конструктивному взаимодействию с избранными главами Хабаровского края и Владимирской области, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его мнению, "вторые туры всегда предсказуемы и негативны для действующих руководителей регионов". При этом он напомнил, что в Хабаровском крае и Владимирской области партия "имеет большинство в заксобраниях, и мы готовы конструктивно взаимодействовать с избранными главами, если это взаимодействие будет направлено на благо жителей и регионов".
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Турчак отметил также, что сам факт выхода избирательных кампаний на вторые туры является сигналом о повышении эффективности работы региональных партийных структур. "Очевиден запрос на обновление", - подчеркнул он.
Давая в целом оценку прошедшему голосованию, Турчак высказал мнение, что "главную победу одержала российская избирательная система, авторитет и репутация которой в итоге только выросли".
Оппозиция за коалицию
ЛДПР и КПРФ договорились о коалиционном соглашении в тех российских регионах, где на выборах губернаторов победили кандидаты от оппозиции, сообщил в понедельник лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.
"Мы договорились с [лидером КПРФ] Геннадием Андреевичем [Зюгановым]. Везде будет губернатор, который победил, а замы - от других парламентских партий", - сказал он, назвав шесть регионов, где "может быть многопартийная демократия" - Смоленск, Владимир, Хабаровск, Орел, Иркутск и Абакан (Хакасия).
Со своей стороны лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что коммунисты готовы формировать коалиционное правительство с либерал-демократами в Хабаровском крае и Владимирской области. "Мы всегда выступали за коалицию, за подлинную многопартийность", - сказал он.
Сентябрьские выборы
В единый день голосования 9 сентября в 80 регионах страны прошло более 4,7 тыс. выборов разных уровней, в списки избирателей были включены порядка 65 млн человек. Прямые выборы губернаторов прошли в 22 субъектах, в 16 субъектах состоялись выборы депутатов заксобраний, в 12 - выборы городских дум областных центров. Также на дополнительных выборах в Госдуму были избраны депутаты по семи одномандатным округам.
"Единая Россия" победила по спискам на выборах в 13 из 16 региональных заксобраний, а с учетом одномандатников имеет контроль во всех. Средний процент голосов, набранный "Единой Россией" на выборах в законодательные собрания, - 49,88%, а вместе с одномандатниками - более 60%. На выборах в гордумы 10 из 12 городов партия одержала чистую победу, но с учетом списков и одномандатников будет иметь контроль над всеми заксобраниями.
В четырех регионах, где выбирали губернаторов (во Владимирской области, Хакасии, Приморском и Хабаровском краях), установить победителей должен был второй тур голосования. Результаты выборов в Приморье, прошедшие 16 сентября, были признаны недействительными, в регионе пройдут новые выборы.
По итогам состоявшихся в воскресенье вторых туров в Хабаровском крае и Владимирской области победу одержали представители ЛДПР. В Хабаровском крае депутат Госдумы от либерал-демократов Сергей Фургал по итогам обработки всех протоколов набрал 69,57% голосов, действующий губернатор Вячеслав Шпорт ("Единая Россия") получил 27,97%.
По итогам обработки 100% протоколов, во втором туре выборов губернатора Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, опередив действующего губернатора региона - кандидата от "Единой России" Светлану Орлову, получившую 37,46% голосов.
Второй тур в Хакасии пройдет 7 октября, голосование было перенесено с 23 сентября в связи с тем, что действующий губернатор, представитель "Единой России" Виктор Зимин снял свою кандидатуру.