Избранные губернаторами члены ЛДПР Сипягин и Фургал готовы к работе со всеми партиями

ТАСС, 24 сентября. Победившие во втором туре губернаторских выборов в Хабаровском крае и Владимирской области члены ЛДПР Сергей Фургал и Владимир Сипягин намерены работать с представителями всех политических сил своих регионов. Оба избранных губернатора заявили об этом 24 сентября, выступая после окончательного подведения итогов голосования. Соперниками Фургала и Сипягина были действующие главы регионов, представители "Единой России" Вячеслав Шпорт и Светлана Орлова.

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Комментируя прошедшие в воскресенье вторые туры выборов губернаторов, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что партия готова к сотрудничеству с избранными руководителями, если оно будет на благо жителей этих регионов. При этом лидеры ЛДПР и КПРФ сообщили о договоренности о коалиционном соглашении в тех российских регионах, где на выборах губернаторов победили кандидаты от оппозиции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что партийная принадлежность будущих губернаторов на работу не повлияет. Вместе с тем он отметил, что итоги выборов в Хабаровском крае и Владимирской области станут поводом для анализа. Работать в команде По мнению победившего во Владимирской области Владимира Сипягина, крайне важно работать в команде и "не зашориваться в одной партии, опираясь прежде всего на нее, но рассчитывать на потенциальные возможности других политических сил, у которых тоже много есть и лоббистских возможностей, и талантливых людей".

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При этом Сипягин отметил, что уже взаимодействует с федеральными структурами. "Это происходит для достижения общей цели вместе с жителями Владимирской области - это ее процветание и улучшение качества жизни", - сказал он. Будущий губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что после его вступления в должность состав правительства Хабаровского края претерпит изменения, отметив при этом, что готов сотрудничать с каждым, кто способен на активную и честную работу. Он также сообщил, что готов рассмотреть вопрос о работе с проигравшим на выборах Шпортом, если тот "предложит что-то действенное, и это будет благотворно действовать на жизнь" края. В должность оба победителя планируют вступить в течение ближайших двух недель. И у Сипягина, и у Фургала, по их словам, уже есть планы работы в регионах, которые они возглавят. Повод для анализа Комментируя по просьбе журналистов итоги вторых туров выборов в двух российских регионах, Дмитрий Песков отметил, что они имели "элемент неожиданности". "Действительно элемент неожиданности присутствует, но это будет поводом для анализа с тем, чтобы потом скорректировать работу", - сказал он, добавив, что "выборы есть выборы". "Когда президент [России Владимир Путин] говорит о приоритетности конкурентных, свободных, честных, справедливых выборов, это [результаты выборов губернаторов Хабаровского края и Владимирской области] как раз то, что он имеет в виду", - отметил представитель Кремля. При этом он выразил уверенность в том, что партийная принадлежность победителей губернаторских выборов в регионах не повлияет на их работу на местах и на координацию с администрацией президента РФ. "Иного быть не может, потому что партийная принадлежность в данном случае вряд ли будет играть роль, когда губернаторам нужно будет начинать работать и выполнять свои предвыборные обещания, и тем более - принимать активное участие каждый на своем месте в реализации общей стратегии, которая уже определяется президентом России", - добавил Песков. К сотрудничеству готовы "Единая Россия" готова к конструктивному взаимодействию с избранными главами Хабаровского края и Владимирской области, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его мнению, "вторые туры всегда предсказуемы и негативны для действующих руководителей регионов". При этом он напомнил, что в Хабаровском крае и Владимирской области партия "имеет большинство в заксобраниях, и мы готовы конструктивно взаимодействовать с избранными главами, если это взаимодействие будет направлено на благо жителей и регионов".