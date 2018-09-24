Эксперты: принадлежность к оппозиции не помешает эффективной работе новых губернаторов

При этом эксперты считают, что сконцентрировать свое внимание новым руководителям Владимирской области и Хабаровского края надо будет на решении точечных проблем в социальной и экономической сферах

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Владимир Сипягин и Сергей Фургал, одержавшие победу во втором туре выборов на пост губернаторов Владимирской области и Хабаровского края от партии ЛДПР, не будут испытывать проблем при выстраивании отношений с федеральным центром и встраивании в сложившуюся в регионах систему управления, считают опрошенные ТАСС политологи и представители регионов.

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При этом эксперты считают, что сконцентрировать свое внимание новым руководителям субъектов надо будет, в первую очередь, на решении точечных проблем в социальной и экономической сферах, а также на формировании команды. Законодательный опыт поможет Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что партийная принадлежность избранных губернаторов не повлияет на их отношения с Кремлем и вряд ли повлияет на их будущую работу. Не видят проблем в партийной принадлежности и отсутствии опыта работы в системы исполнительной власти и эксперты. "Сипягину и Фургалу будет непросто, но с федеральным центром, думаю, проблем не будет, ведь один из них депутат Госдумы, второй - депутат местного Законодательного собрания во Владимирской области, они власть видели близко. Другой вопрос - у них не было никакой программы позитивной, у них была только общая популистская критика, а теперь нужна практическая работа", - сказал ТАСС председатель фонда "Петербургская политика" Леонид Давыдов.

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Доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Владимирского филиала РАНХиГС Роман Евстифеев также отметил, говоря о Сипягине, что его принадлежность к ЛДПР не осложнит взаимодействие с федеральным центром в решении региональных проблем. "Я не думаю, что политическая принадлежность Сипягина поставит какие-то преграды во взаимоотношения с федеральным центром, видимо, какие-то связи придется заново нарабатывать, а может быть, появятся новые возможности", - отметил он в разговоре с ТАСС. Председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Галина Кононенко считает, что новый глава региона сможет продолжить сложившуюся в субъекте практику выстраивания коммуникации с населением. "Опыта управленческой работы в таком масштабе, особенно в исполнительной власти, у Сергея Фургала нет, но все приобретается со временем. Думаю, что те сложившиеся традиции качественного эффективного сотрудничества при решении вопросов в пользу трудящихся будут продолжены и с губернатором, которого мы сейчас избрали", - считает она. От больших проектов к точечным решениям Собеседники агентства отмечают - голосование за альтернативных кандидатов является сигналом того, что люди ждут позитивных перемен. Поэтому, как пояснили ТАСС эксперты, новым губернаторам, во избежание социальной напряженности, предстоит сосредоточить внимание в первую очередь на решении точечных проблем, с которыми ежедневно сталкивается большинство жителей регионов. "Ход избирательной кампании выявил некоторые моменты, на которые стоило сосредоточить свое внимание каждому из кандидатов - и действующему губернатору, и вновь избранному. Прежде всего, это вопросы заработной платы работников бюджетной сферы, строительство жилья и особенно защита обманутых дольщиков в Хабаровском крае, вопросы социальной защищенности граждан пенсионного возраста, то есть та социальная линейка вопросов, которая, наверно, в каждом регионе беспокоит абсолютно всех. Но у нас акцентировано внимание именно на таких точечных проблемах, которые и предстоит решать избранному губернатору", - считает Кононенко.