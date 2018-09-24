Эксперты: принадлежность к оппозиции не помешает эффективной работе новых губернаторов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Владимир Сипягин и Сергей Фургал, одержавшие победу во втором туре выборов на пост губернаторов Владимирской области и Хабаровского края от партии ЛДПР, не будут испытывать проблем при выстраивании отношений с федеральным центром и встраивании в сложившуюся в регионах систему управления, считают опрошенные ТАСС политологи и представители регионов.
При этом эксперты считают, что сконцентрировать свое внимание новым руководителям субъектов надо будет, в первую очередь, на решении точечных проблем в социальной и экономической сферах, а также на формировании команды.
Законодательный опыт поможет
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что партийная принадлежность избранных губернаторов не повлияет на их отношения с Кремлем и вряд ли повлияет на их будущую работу. Не видят проблем в партийной принадлежности и отсутствии опыта работы в системы исполнительной власти и эксперты.
"Сипягину и Фургалу будет непросто, но с федеральным центром, думаю, проблем не будет, ведь один из них депутат Госдумы, второй - депутат местного Законодательного собрания во Владимирской области, они власть видели близко. Другой вопрос - у них не было никакой программы позитивной, у них была только общая популистская критика, а теперь нужна практическая работа", - сказал ТАСС председатель фонда "Петербургская политика" Леонид Давыдов.
Доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Владимирского филиала РАНХиГС Роман Евстифеев также отметил, говоря о Сипягине, что его принадлежность к ЛДПР не осложнит взаимодействие с федеральным центром в решении региональных проблем. "Я не думаю, что политическая принадлежность Сипягина поставит какие-то преграды во взаимоотношения с федеральным центром, видимо, какие-то связи придется заново нарабатывать, а может быть, появятся новые возможности", - отметил он в разговоре с ТАСС.
Председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Галина Кононенко считает, что новый глава региона сможет продолжить сложившуюся в субъекте практику выстраивания коммуникации с населением. "Опыта управленческой работы в таком масштабе, особенно в исполнительной власти, у Сергея Фургала нет, но все приобретается со временем. Думаю, что те сложившиеся традиции качественного эффективного сотрудничества при решении вопросов в пользу трудящихся будут продолжены и с губернатором, которого мы сейчас избрали", - считает она.
От больших проектов к точечным решениям
Собеседники агентства отмечают - голосование за альтернативных кандидатов является сигналом того, что люди ждут позитивных перемен. Поэтому, как пояснили ТАСС эксперты, новым губернаторам, во избежание социальной напряженности, предстоит сосредоточить внимание в первую очередь на решении точечных проблем, с которыми ежедневно сталкивается большинство жителей регионов.
"Ход избирательной кампании выявил некоторые моменты, на которые стоило сосредоточить свое внимание каждому из кандидатов - и действующему губернатору, и вновь избранному. Прежде всего, это вопросы заработной платы работников бюджетной сферы, строительство жилья и особенно защита обманутых дольщиков в Хабаровском крае, вопросы социальной защищенности граждан пенсионного возраста, то есть та социальная линейка вопросов, которая, наверно, в каждом регионе беспокоит абсолютно всех. Но у нас акцентировано внимание именно на таких точечных проблемах, которые и предстоит решать избранному губернатору", - считает Кононенко.
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Собственно, сосредоточенность на масштабных и долгосрочных макроэкономических проектов и стала причиной снижения популярности действующего губернатора Вячеслава Шпорта, отмечает председатель Общественного совета при Министерстве внутренней политики и информации Хабаровского края Илдус Ярулин. "Если Шпорт решал больше такие макроэкономические задачи - вхождение региона в большие проекты, то Фургалу не следует к этому стремиться. Стоит начать со среднего бизнеса, со снижения стоящих перед ним административных барьеров", - сказал он ТАСС, отметив, что, насколько ему известно, в ближайших планах у Фургала - встречи с рабочими предприятий региона.
Согласен с Ярулиным и заместитель председателя Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов. "На территории Хабаровского края реализуются проекты масштабные, инвестиционные, стройки большие, но люди хотят ощущать это не где-то там далеко, а непосредственно здесь и сейчас. И когда люди приходят в поликлинику и сталкиваются с какой-то проблемой, они не думают о каких-то масштабных стройках", - пояснил он.
Говоря о том, как будет выстраиваться работа при новом губернаторе во Владимирской области, председатель Общественной палаты региона Наталья Юдина выразила уверенность, что ситуация, когда глава региона и большинство Законодательного собрания относятся к разным политическим партиям, не станет помехой при решении стоящих перед властью задач.
"Общественная палата региона начинала свою работу в эпоху политического плюрализма, тогда губернатором был Николай Виноградов, представлявший КПРФ, а в Заксобрании было большинство за "Единой Россией". Мы находили возможности для взаимодействия, сейчас ситуация схожая, уверена, мы сможем выстроить работу. И первый, и второй тур [голосования] - это показатель доверия к выборам, люди поверили в то, что они могут влиять на ситуацию и это доказывает результат. Я считаю, Светлана Орлова сделала очень многое для жителей Владимирской области, ее вклад в социально-экономическое развитие региона останется на долгие годы", - сказала она.
Команда как залог успеха
При решении наиболее остро стоящих перед регионами вопросов новым руководителям будет необходимо опираться на команды, сформировать которые им еще предстоит.
"Отдельный вопрос, что будут делать избранные главами регионов представители оппозиционных партий. Самый правильный вариант - вписаться в общую систему российской власти. В региональной исполнительной власти, в отличие от законодательной, трудно, практически невозможно быть оппозиционером или популистом - там нет места для громких заявлений или резких протестов, там надо работать. К тому же ни у одного из победивших кандидатов нет опыта работы в исполнительной власти, особенно на уровне региона, и пока не понятно, есть ли у них команды, с которыми они придут во власть после инаугурации", - сказал ТАСС политтехнолог, директор фонда "Прикладная политология" Сергей Смирнов.
Так, по мнению Ярулина, Фургалу предстоит в первую очередь "переоценить все то, что есть в Хабаровском крае". "Во-вторых, выявить болевые точки. В-третьих, расставить тех людей, которые способны эти точки превратить в точки роста - опыт в Госдуме позволит ему работать эффективно, потенциал у него есть. Выводы сделаем после первых ста дней", - считает эксперт.
О том, что новая управленческая команда в Хабаровском крае будет сформирована в течение двух недель, Фургал заявил в понедельник, 24 сентября. При этом он отметил, что его вступления в должность состав правительства Хабаровского края претерпит изменения, но он готов продолжить работу с каждым, кто способен на активную и честную работу.
Избранный во Владимирской области кандидат от ЛДПР Сипягин отмечал, что в связи с задачами и проблемами, накопившимися в регионе за последнее время, кадровые перестановки и сокращения в правительстве региона запланированы до конца года. "Подбор команды будет происходить на основе профессионализма, и это относится и к действующим сотрудникам администрации Владимирской области - среди них есть много талантливых людей, особенно в среднем звене, среди рядовых сотрудников. Я за социальные лифты", - сообщил он ТАСС.
Повторные выборы
В единый день голосования 9 сентября прямые выборы губернаторов прошли в 22 субъектах. В четырех регионах, где выбирали губернаторов (во Владимирской области, Хакасии, Приморском и Хабаровском краях), установить победителей должен был второй тур голосования.
По итогам состоявшихся в воскресенье вторых туров в Хабаровском крае и Владимирской области победу одержали представители ЛДПР. В Хабаровском крае депутат Госдумы от либерал-демократов 48-летний Сергей Фургал по итогам обработки всех протоколов набрал 69,57% голосов, действующий губернатор Вячеслав Шпорт ("Единая Россия") получил 27,97%.
Ранее Фургал работал терапевтом, неврологом, с 1999 года занимался предпринимательской деятельностью в Хабаровском крае: импортом товаров из Китая, затем - торговлей лесоматериалами. В 2005-2007 годах - депутат Законодательной думы Хабаровского края IV созыва, с 2007 по настоящее время - депутат Госдумы РФ V, VI и VII созывов. Согласно данным Управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю на 2018 год, Фургал является учредителем ООО "Производственная компания "Хабаровскметаллторг", ООО "Миф-ДВ", ООО "Дальпромснаб" и других.
По итогам обработки 100% протоколов, во втором туре выборов губернатора Владимирской области 48-летний кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, опередив действующего губернатора региона - кандидата от "Единой России" Светлану Орлову, получившую 37,46% голосов.
В 2001 году он окончил Владимирский филиал Российской академии государственной службы при президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление". Работал инженером-экономистом, а также в коммерческих и финансовых структурах Владимира, в 2012 году стал помощником депутата Госдумы VI созыва от ЛДПР. В 2013 году Сипягин стал координатором Владимирского регионального отделения партии, тогда же был избран депутатом областного Заксобрания.